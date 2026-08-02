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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 06:00
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Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O domingo (2) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e os amistosos internacionais de pré-temporada. A agenda ainda conta com Supercopa da Holanda, Campeonato Argentino e Campeonato Mexicano.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 2 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro Feminino

11h – Santos x Juventude – N Sports
11h – Palmeiras x Internacional – Sportv
18h – Ferroviária x Bahia – N Sports

➡️ Clique para assistir no Sportv

Supercopa da Holanda

13h – PSV x AZ – N Sports

Amistosos de Clubes

13h – Sunderland x Wrexham – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Liverpool x Leeds United – SportyNet (TV e YouTube)

Copa do Brasil

16h – Palmeiras x Fortaleza – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
18h – Mirassol x Grêmio – Prime Video
18h30 – Chapecoense x Cruzeiro – Sportv
19h30 – Internacional x Corinthians – Prime Video

Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Argentino

17h – Newell's Old Boys x Boca Juniors – ESPN e Disney+
19h15 – River Plate x Rosario Central – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Mexicano

20h – América-MEX x Santos Laguna – SportyNet (TV e YouTube)
22h – Toluca x Necaxa – SportyNet (TV e YouTube)

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