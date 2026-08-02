Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (2) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e os amistosos internacionais de pré-temporada. A agenda ainda conta com Supercopa da Holanda, Campeonato Argentino e Campeonato Mexicano.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 2 de agosto de 2026):
Campeonato Brasileiro Feminino
11h – Santos x Juventude – N Sports
11h – Palmeiras x Internacional – Sportv
18h – Ferroviária x Bahia – N Sports
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Supercopa da Holanda
13h – PSV x AZ – N Sports
Amistosos de Clubes
13h – Sunderland x Wrexham – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Liverpool x Leeds United – SportyNet (TV e YouTube)
Copa do Brasil
16h – Palmeiras x Fortaleza – Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
18h – Mirassol x Grêmio – Prime Video
18h30 – Chapecoense x Cruzeiro – Sportv
19h30 – Internacional x Corinthians – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Argentino
17h – Newell's Old Boys x Boca Juniors – ESPN e Disney+
19h15 – River Plate x Rosario Central – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Mexicano
20h – América-MEX x Santos Laguna – SportyNet (TV e YouTube)
22h – Toluca x Necaxa – SportyNet (TV e YouTube)
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