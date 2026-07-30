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Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalações

Saiba onde assistir partida da Conference League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:14
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conference league
Braga x Železničar Pančevo na Conference League (Foto: Lance!)

O Braga entra em campo nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), visando garantir sua classificação à próxima etapa da UEFA Conference League. O duelo, válido pela rodada de volta da segunda fase eliminatória, acontece no Estádio Municipal de Braga, em Portugal. Após vencer o jogo de ida na Sérvia por 1 a 0, com gol de pênalti do capitão Ricardo Horta, a equipe portuguesa possui a vantagem do empate para avançar no torneio.

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Onde assistir

É possível acompanhar a partida em tempo real no Lance! clicando aqui. Para os torcedores que pretendem acompanhar o confronto no Brasil, não haverá transmissão em canais de televisão ou plataformas de streaming.

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Como Braga e Pančevo chegam para partida

Estádio Municipal, casa do Braga, de Portugal
Estádio Municipal de Braga (Braga, Portugal)(Foto: Reprodução/Instagram)

O time comandado pelo técnico Carlos Vicens vive um momento de estabilidade técnica e favoritismo absoluto para o confronto. Invicto em suas últimas quatro apresentações como mandante, o Braga realizou uma pré-temporada sólida, acumulando quatro vitórias e apenas um empate em cinco amistosos realizados. Para este duelo, o treinador espanhol deve contar com o retorno de Dorgeles, que cumpriu suspensão, mas segue com as ausências de Lagerbielke, Niakaté e Jonas Wind.

O Železničar Pančevo, por sua vez, tenta uma virada histórica em sua estreia absoluta em competições europeias. A equipe sérvia chega para o desafio com um retrospecto oscilante, somando apenas dois triunfos em seus últimos sete compromissos oficiais e amistosos. Apesar da desvantagem no placar agregado, os visitantes apostam em uma postura reativa para tentar surpreender os donos da casa em transições rápidas.

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Prováveis escalações

Braga: L. Hornicek; V. Gomez, Sergio Barcia, Vitor Carvalho e B. Arrey-Mbi; Gorby, João Moutinho e D. Rodrigues; Ricardo Horta, P. Victor e G. Martinez. Técnico: Carlos Vicens.

Železničar Pančevo: Z. Popovic; U. Tegeltija, M. Milikic, N. Vidojevic e N. Djuricic; C. Lhernault, J. Jevremovic e K. Sekularac; N. Jovanovic, S. Pedro e S. Jasper. Técnico: Radomir Kokovic.

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Ficha técnica

  • Data: quinta-feira, 30 de julho de 2026.
  • Horário: 16h (horário de Brasília) / 20h (horário de Portugal).
  • Local: Estádio Municipal de Braga (Braga, Portugal).
  • Árbitro: Dalibar Cerny (TCH).

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