Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste sábado (1) às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/07/2026 15:00
Favorite o Lance! no Google
Atlético x Juventude (Arte: Lance!)
Atlético x Juventude (Arte: Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Neste sábado (1) o Atlético-MG recebe o Juventude às 19h30 na Arena MRV em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (1) o Atlético-MG recebe o Juventude às 19h30 na Arena MRV em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Ida - oitavas
Copa do Brasil
Data e Hora
sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega em boa fase para o confronto após conquistar um grande resultado pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo (26), a equipe venceu o líder Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, e ganhou ainda mais confiança para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, o Galo garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Ceará nos pênaltis, em um confronto equilibrado na fase anterior.

O Juventude também atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe ocupa a vice-liderança da Série B e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí na última rodada da competição.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, o time gaúcho foi o responsável por uma das principais surpresas da fase anterior ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Juventude venceu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Juventude

Atlético-MG x Juventude
Ida - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez (Alan Franco) Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello (Minda) e Cassierra.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Diogo Barbosa, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira

continua após a publicidade
Atlético x Juventude (Arte: Lance!)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada

Onde Assistir

Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Há 2 horas
Arte do jogo Santos x Remo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Onde Assistir

Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Há 3 horas
Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)

Há 4 horas
Arte de onde assistir com escudo do Grêmio e Bolívar

Onde Assistir

Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 22 horas
conference league

Futebol Internacional

Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalações

Há 23 horas
Benfica x St. Gallen

Futebol Internacional

Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Arte de onde assistir

Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League

onde assistir - Palmeiras x Bragantino

Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

Arte de onde assistir

PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

Onde assistir à Vasco x Santos pelo Brasileirão Sub-20

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Liverpool x Wrexham - Amistoso

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Arte de onde assistir com escudo do RB Bragantino e Sporting Cristal

RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Mirassol x Remo, pela 21ª rodada do Brasileirão

Mirassol x Remo: onde assistir e escalações pelo Campeonato Brasileiro

Vasco recebe o Independiente Medellín nesta quarta-feira (29) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana

Vasco x Ind. Medellín: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/07/2026)

Arte de onde assistir de Fluminense e Bahia

Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

onde assistir Palmeiras x Vitória

Vitória x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão