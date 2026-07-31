Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam neste sábado (1) às 19h30 na Arena MRV
Neste sábado (1) o Atlético-MG recebe o Juventude às 19h30 na Arena MRV em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega em boa fase para o confronto após conquistar um grande resultado pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo (26), a equipe venceu o líder Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, e ganhou ainda mais confiança para a sequência da temporada.
Na Copa do Brasil, o Galo garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Ceará nos pênaltis, em um confronto equilibrado na fase anterior.
O Juventude também atravessa um dos melhores momentos da temporada. A equipe ocupa a vice-liderança da Série B e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí na última rodada da competição.
Na Copa do Brasil, o time gaúcho foi o responsável por uma das principais surpresas da fase anterior ao eliminar o São Paulo. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Juventude venceu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi e garantiu a classificação para as oitavas de final.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Juventude
Atlético-MG x Juventude
Ida - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: sábado 1 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez (Alan Franco) Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello (Minda) e Cassierra.
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Diogo Barbosa, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira
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