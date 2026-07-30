Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+.

Ficha do jogo GRE BOL Campeonato Copa Sul-Americana 2026 Data e Hora 30/07/2026, 19:00 Local Arena do Grêmio - Porto Alegre, Rio Grande do Sul Árbitro Onde assistir Não definido

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Como chegam as equipes para o jogo?

O Grêmio precisa reverter a desvantagem construída pelo Bolívar no confronto de ida para seguir vivo na Copa Sul-Americana. Na altitude de La Paz, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 e agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às oitavas. Uma vitória gremista por um gol leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

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O técnico Luís Castro, que ficou fora do primeiro duelo por problemas de saúde, retorna ao comando da equipe em meio à pressão por resultados. Para o confronto decisivo, o treinador conta com a volta do volante Leonel Pérez, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega após empate com o Fluminense e aposta no apoio da torcida para buscar a virada.

Do outro lado, o Bolívar chega em vantagem após vencer por 3 a 2 em casa e pode até empatar para confirmar a classificação. A equipe boliviana desperdiçou diversas oportunidades na partida de ida e tenta fazer valer o resultado conquistado em La Paz.

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Comandado por Alejandro Restrepo, o Bolívar deve repetir a base que venceu o primeiro confronto. O time também chega embalado por vitória sobre o Real Potosí pelo Campeonato Boliviano e aposta na experiência de Carlos Lampe e Patito Rodríguez para administrar a vantagem fora de casa.

Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Bolívar

Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Paramount+

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Marlon; Nardoni, Villasanti e Leonel Pérez; Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.

Técnico: Luís Castro.

🔷 Bolívar

Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chávez; Romero, Caute e Patito Rodríguez.

Técnico: Alejandro Restrepo.

As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

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