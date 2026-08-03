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Juventude x Atlético-MG: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 18:12
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Juventude x Atlético (Foto: Arte / Lance!)
Juventude x Atlético (Foto: Arte / Lance!)
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Nesta terça-feira (4) o Juventude recebe o Atlético-MG às 19h30 no Estádio Alfredo Jaconi em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
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Nesta terça-feira (4) o Juventude recebe o Atlético-MG às 19h30 no Estádio Alfredo Jaconi em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.

No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. .

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Ficha do jogo

Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
volta - oitavas
Copa do Brasil
Data e Hora
terça-feira, 4 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
Local
Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Árbitro
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

As equipes chegam para o confronto após um duelo bastante equilibrado na partida de ida, disputada no último sábado, na Arena MRV. Atlético e Juventude empataram por 0 a 0 e deixaram a disputa completamente aberta para o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Quem vencer a partida garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Juventude x Atlético-MG

Juventude x Atlético-MG
Ida - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e  Cipriano da Silva Sousa (TO)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Cissé, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

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Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patryck Lanza, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira.

Juventude x Atlético (Foto: Arte / Lance!)
Juventude x Atlético (Foto: Arte / Lance!)

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