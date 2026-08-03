Fortaleza x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Alviverde venceu o confronto de ida por três gols de vantagem
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal (MT), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (Streaming). Clique aqui para assistir no Premiere.
+ Paulinho tem lesão confirmada, e Palmeiras atualiza situação física de Gómez
Ficha do jogo
Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante a classificação para a próxima fase. Caso o Fortaleza iguale o placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.
O atacante Paulinho, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e o zagueiro Gustavo Gómez, com um problema na coxa direita, seguem sob supervisão do departamento médico e serão desfalques no meio de semana. Além deles, Bruno Fuchs, Jefté e Khellven também estão fora.
O lateral-direito passou por exames de imagem nas últimas horas após relatar dores na coxa direita e teve a ausência confirmada para o próximo compromisso da equipe.
Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Fortaleza e Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X PALMEIRAS
Copa do Brasil - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)
Prováveis escalações
FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa).
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