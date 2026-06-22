Estrela do Marrocos admite aposentadoria precoce após a Copa do Mundo para seguir vocação religiosa Noussair Mazraoui pensa em encerrar a carreira mesmo com contrato no Manchester United

Em meio à disputa da Copa do Mundo, o lateral da seleção do Marrocos, Noussair Mazraoui, surpreendeu o mundo do futebol ao admitir que considera encerrar sua carreira profissional após o torneio. Aos 28 anos, o jogador afirmou que pretende dedicar sua vida aos estudos religiosos e ao islamismo.

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- Eu poderia encerrar minha carreira depois da Copa do Mundo. A vida é curta. Gostaria de decorar o Alcorão e, um dia, me tornar imã de uma mesquita - declarou o atleta.

Nascido na Holanda e filho de marroquinos, Mazraoui sempre demonstrou forte ligação com sua fé. Ao longo da carreira, o defensor ficou conhecido por seguir rigorosamente os preceitos religiosos, inclusive durante o Ramadã, período em que manteve o jejum mesmo atuando em alto nível no futebol europeu.

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Atualmente no Manchester United, clube com o qual possui contrato até 2028, o jogador vive um momento de reflexão sobre seu futuro dentro e fora dos gramados. A possibilidade de uma aposentadoria precoce chama atenção, especialmente por ocorrer em uma fase considerada de auge para muitos atletas.

A carreira de Mazraoui passou por mudanças significativas nos últimos anos. Revelado pelo Ajax, ele se transferiu para o Bayern de Munique em 2022 sem custos de transferência. Na Alemanha, disputou 55 partidas oficiais e conquistou o Campeonato Alemão de 2023.

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Mazraoui disputa a bola com Ben Gannon-Doak na partida entre Marrocos e Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Apesar dos títulos, o lateral nunca escondeu que enfrentou dificuldades durante sua passagem pelo clube bávaro. Lesões recorrentes e polêmicas envolvendo posicionamentos fora de campo contribuíram para um período marcado por instabilidade.

Em 2024, o Manchester United acertou sua contratação por cerca de 15 milhões de euros. Na ocasião, Mazraoui deixou claro que buscava novos ares.

- Depois de duas temporadas no Bayern, eu precisava dar um passo adiante. Me senti bem lá, mas tinha a sensação de que poderia me sentir mais à vontade em outro lugar - afirmou.

O lateral-direito volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Haiti na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

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