Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil
Times se enfrentam nesta terça-feira (4), no Mangueirão
O Santos enfrenta o Remo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.
No confronto de ida, as equipes empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
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Ficha do jogo
Como o Santos chega para a partida?
O Santos chega para o duelo decisivo contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com a necessidade de conquistar uma vitória no Mangueirão para garantir a classificação às quartas de final. Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o Peixe sabe que não terá margem para erros em Belém.
Na partida de ida, o Santos criou as principais oportunidades do confronto e chegou a acertar a trave duas vezes logo nos primeiros minutos, mas não conseguiu superar a defesa do Remo. O resultado manteve a disputa totalmente aberta, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
A equipe comandada por Cuca chega ao segundo jogo após uma sequência de compromissos importantes e com atenção ao desgaste físico do elenco. Mesmo assim, o time ganhou confiança após as goleadas nos dois jogos contra a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.
Para a decisão, Neymar está confirmado. O camisa 10 foi titular e atuou os 90 minutos no duelo de ida, e novamente será uma das principais referências ofensivas do Santos na tentativa de buscar a classificação.
Por outro lado, Cuca terá uma baixa importante no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, que deixou o jogo da Vila Belmiro com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também terá o desfalque do lateral-direito Igor Vinícius, que está fora do duelo contra o Remo por conta de uma lombalgia.
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Ficha Técnica:
⚽ REMO X SANTOS - jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: terça-feira, dia 4 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão (Belém, Pará)
👁️ Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Prováveis escalações:
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico:Cuca)
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)
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