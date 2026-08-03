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Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Times se enfrentam nesta terça-feira (4), no Mangueirão

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
03/08/2026 17:07
Atualizado há 1 minutos
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Remo e Santos se enfrantam pela Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Remo e Santos se enfrantam pela Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O Santos enfrenta o Remo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

No confronto de ida, as equipes empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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Ficha do jogo

Remo-escudo-onde-assistir
CR
Santos-escudo-onde-assistir
SAN
oitavas de final
Copa do Brasil
Data e Hora
4 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Mangueirão (Pará)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Como o Santos chega para a partida?

O Santos chega para o duelo decisivo contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com a necessidade de conquistar uma vitória no Mangueirão para garantir a classificação às quartas de final. Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o Peixe sabe que não terá margem para erros em Belém.

Na partida de ida, o Santos criou as principais oportunidades do confronto e chegou a acertar a trave duas vezes logo nos primeiros minutos, mas não conseguiu superar a defesa do Remo. O resultado manteve a disputa totalmente aberta, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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A equipe comandada por Cuca chega ao segundo jogo após uma sequência de compromissos importantes e com atenção ao desgaste físico do elenco. Mesmo assim, o time ganhou confiança após as goleadas nos dois jogos contra a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Para a decisão, Neymar está confirmado. O camisa 10 foi titular e atuou os 90 minutos no duelo de ida, e novamente será uma das principais referências ofensivas do Santos na tentativa de buscar a classificação.

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Por outro lado, Cuca terá uma baixa importante no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, que deixou o jogo da Vila Belmiro com dores na panturrilha, foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Belém. Além do zagueiro, o Santos também terá o desfalque do lateral-direito Igor Vinícius, que está fora do duelo contra o Remo por conta de uma lombalgia.

➡️ Santos busca quebrar escrita fora de casa para avançar na Copa do Brasil

Ficha Técnica:

⚽ REMO X SANTOS - jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: terça-feira, dia 4 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão (Belém, Pará)
👁️ Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) 
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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Neymar vai marcar presença no duelo entre o Remo e o Santos, no Mangueirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar vai marcar presença no duelo entre o Remo e o Santos, no Mangueirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Prováveis escalações:

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico:Cuca)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)

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