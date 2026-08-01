Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Amistoso acontecerá na Áustria e não terá a presença de craques que jogaram a Copa do Mundo
Real Madrid e Fiorentina se enfrentam na tarde deste sábado em mais um amistoso pré-temporada das equipes. Apesar do confronto entre italianos e espanhóis, a bola rola às 13h no Estádio Wörthersee, em Caríntia, na Áustria.
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Ficha do jogo
As duas equipes iniciam a temporada 2026/27 com novos treinadores. Do lado do Real Madrid, José Mourinho, velho conhecido da torcida espanhola, retorna ao comando do clube neste ano. Do lado italiano, o campeão do Mundo Fabio Grosso foi contratado em junho para comandar o time da Toscana.
Mourinho ainda não contará com alguns dos principais nomes do elenco, Bellingham e Vini Jr. estou em período de férias após a disputa da Copa do Mundo. Rudiger e Endrick, que também estavam no Mundial, se apresentaram nesta semana e ainda não devem estrear com o treinador.
Cucurella, contratado junto ao Chelsea por 50 milhões de euros, é mais um nome que está fora da partida após vencer a Copa com a Espanha e só deve se apresentar em Madrid a partir da próxima semana. Lesionado, Courtois não deve estar em campo no jogo de logo mais.
Do lado italiano, Fábio Grosso teve um único teste até aqui e venceu o Leganés, da segunda divisão espanhola, por 4 a 1. O elenco da Fiorentina não é recheado de grandes nomes e tem como grandes destaques o atacante Moise Kean e o goleiro David De Gea. Os brasileiros Dodô e Viery também integram o elenco italiano.
Confira as informações do jogo entre Real Madrid x Fiorentina
✅ FICHA TÉCNICA
REAL MADRID X FIORENTINA
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Wörthersee, Caríntia, na Áustria.
📺 Onde assistir: SportyNet (TV fechada e Youtube)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (Técnico: José Mourinho): Lunin; Alexander-Arnold, Hujisen, Asensio e Carreras; Camavinga, Valverde e Güler; Alexis Ciria, Gonzalo Garcia e Mastantuono.
FIORENTINA (Técnico: Fabio Grosso): De Gea; Dodô, Dragusin e Raniele; Mandragora, Fagioli, Brescianini e Ndour; Atta, Piccoli e Guðmundsson.
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