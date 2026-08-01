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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 06:00
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Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O sábado (1º) terá uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por oito competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para os amistosos internacionais de pré-temporada, os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A agenda também conta com Campeonato Argentino, Campeonato Escocês, Supertaça de Portugal, MLS e Campeonato Mexicano.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 1º de agosto de 2026):

Amistosos de Clubes

6h45 – Chelsea x Tottenham – SportyNet (TV e YouTube)
7h – FC Tokyo x Borussia Dortmund – Xsports e SportyNet (YouTube)
8h30 – Manchester City x Inter de Milão – SportyNet (TV e YouTube)
13h – Real Madrid x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube)
15h – Girona x Arsenal – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Escocês

13h30 – Aberdeen x Hearts – Canal GOAT

Campeonato Brasileiro Feminino

15h – Fluminense x RB Bragantino – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
15h – Cruzeiro x Botafogo – TV Brasil
16h – Grêmio x América-MG – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
18h – Mixto-MT x Atlético-MG – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
21h – Vitória x São Paulo – TV Brasil

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Supertaça de Portugal

16h15 – Porto x Torreense – N Sports

Copa do Brasil

17h30 – Vasco x Fluminense – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
19h30 – Atlético-MG x Juventude – Prime Video
21h – Santos x Remo – Sportv e Premiere

Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Argentino

18h30 – Estudiantes x Defensa y Justicia – ESPN 3 e Disney+
20h30 – Racing x Tigre – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

MLS

20h30 – Montreal x New England Revolution – Apple TV
20h30 – DC United x Nashville – Apple TV
20h30 – Cincinnati x San Jose Earthquakes – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Atlanta United – Apple TV
20h30 – Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Orlando City – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Charlotte – Apple TV
21h30 – Minnesota United x San Diego – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x Houston Dynamo – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Real Salt Lake – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Austin – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Dallas – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Seattle Sounders – Apple TV

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Campeonato Mexicano

22h – Atlas x Monterrey – Disney+

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