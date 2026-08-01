Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (1º) terá uma programação intensa para os fãs de futebol, com partidas por oito competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para os amistosos internacionais de pré-temporada, os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A agenda também conta com Campeonato Argentino, Campeonato Escocês, Supertaça de Portugal, MLS e Campeonato Mexicano.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 1º de agosto de 2026):
Amistosos de Clubes
6h45 – Chelsea x Tottenham – SportyNet (TV e YouTube)
7h – FC Tokyo x Borussia Dortmund – Xsports e SportyNet (YouTube)
8h30 – Manchester City x Inter de Milão – SportyNet (TV e YouTube)
13h – Real Madrid x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube)
15h – Girona x Arsenal – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Escocês
13h30 – Aberdeen x Hearts – Canal GOAT
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – Fluminense x RB Bragantino – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
15h – Cruzeiro x Botafogo – TV Brasil
16h – Grêmio x América-MG – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
18h – Mixto-MT x Atlético-MG – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
21h – Vitória x São Paulo – TV Brasil
Supertaça de Portugal
16h15 – Porto x Torreense – N Sports
Copa do Brasil
17h30 – Vasco x Fluminense – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video
19h30 – Atlético-MG x Juventude – Prime Video
21h – Santos x Remo – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Argentino
18h30 – Estudiantes x Defensa y Justicia – ESPN 3 e Disney+
20h30 – Racing x Tigre – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
MLS
20h30 – Montreal x New England Revolution – Apple TV
20h30 – DC United x Nashville – Apple TV
20h30 – Cincinnati x San Jose Earthquakes – Apple TV
20h30 – Inter Miami x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Atlanta United – Apple TV
20h30 – Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Orlando City – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Charlotte – Apple TV
21h30 – Minnesota United x San Diego – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x Houston Dynamo – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Real Salt Lake – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Austin – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Dallas – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Seattle Sounders – Apple TV
Campeonato Mexicano
22h – Atlas x Monterrey – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 12 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do BrasilHá 15 horas
Onde Assistir
Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporadaHá 17 horas
Onde Assistir
Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do BrasilHá 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)Há 19 horas
Onde Assistir
Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-AmericanaHá 1 dia
Mais LANCE!