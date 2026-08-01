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Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 14ª rodada

Corinthians tenta se manter na liderança e luta contra o rebaixamento segue acirrada

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
01/08/2026 13:34
Atualizado há 1 minutos
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Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)
Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

A disputa pelo Brasileirão Feminino chega à 14ª rodada com a tabela cada vez mais apertada na briga pelas primeiras posições e também pela permanência na elite. O Corinthians segue na liderança com 31 pontos, mas vê São Paulo (29) e Palmeiras (28) logo atrás, mantendo a disputa aberta pelas melhores campanhas da primeira fase.

Bahia, Internacional, Ferroviária, Flamengo e Cruzeiro completam o grupo dos oito primeiros colocados, enquanto equipes como Bragantino, Grêmio, Santos e Fluminense ainda tentam ganhar posições na reta final da fase classificatória. Com apenas quatro rodadas restantes, cada ponto passa a ser decisivo tanto para a definição do mata-mata quanto para a luta contra o rebaixamento.

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Na parte inferior da tabela, Atlético-MG, Juventude, Mixto-MT, América-MG, Vitória e Botafogo entram em campo precisando reagir para diminuir a distância para os concorrentes diretos e evitar uma situação ainda mais delicada nas próximas rodadas.

A programação da 14ª rodada reúne confrontos importantes em diferentes regiões do país, incluindo duelos diretos entre equipes que brigam por vaga no G-8 e partidas envolvendo candidatos ao título, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. A rodada começa neste sábado e será encerrada na segunda-feira, com o clássico entre Flamengo e Corinthians, um dos principais jogos do fim de semana.

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14ª rodada do Brasileirão: onde assistir

Sábado

  1. 15h – Estádio Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ): Fluminense x Bragantino - Onde assistir: Uol Play
  2. 15h – Arena do Jacaré (Sete Lagoas/MG): Cruzeiro x Botafogo: TV Brasil
  3. 16h – Estádio Francisco Novelletto (Porto Alegre/RS): Grêmio x América-MG: Uol Play
  4. 18h – Estádio Dutrinha (Cuiabá/MT): Mixto-MT x Atlético-MG: Uol Play
  5. 21h – Barradão (Salvador/BA): Vitória x São Paulo: TV Brasil

Domingo (2/08)

  • 11h – Arena Barueri (Barueri/SP): Palmeiras x Internacional - Onde assistir: Sportv
  • 11h – Vila Belmiro (Santos/SP): Santos x Juventude - Onde assistir: NSports
  • 18h – Arena Fonte Luminosa (Araraquara/SP): Ferroviária x Bahia - Onde assistir: NSports

Segunda-feira (3/08)

  • 18h30 – Estádio Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ): Flamengo x Corinthians - Onde assistir: getv e Sportv

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Tabela

Pos.TimePontosSaldo de gols

Corinthians

31

+22

São Paulo

29

+12

Palmeiras

28

+17

Bahia

24

+7

Internacional

23

+4

Ferroviária

23

+7

Flamengo

23

+6

Cruzeiro

21

+8

Bragantino

20

+1

10º

Grêmio

18

+5

11º

Santos

17

-2

12º

Fluminense

16

-1

13º

Atlético-MG

12

-4

14º

Juventude

10

-5

15º

Mixto-MT

8

-16

16º

América-MG

6

-20

17º

Vitória

6

-23

18º

Botafogo

5

-18

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(Foto: Marco Miatelo/AGIF)
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