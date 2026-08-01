Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 14ª rodada
Corinthians tenta se manter na liderança e luta contra o rebaixamento segue acirrada
A disputa pelo Brasileirão Feminino chega à 14ª rodada com a tabela cada vez mais apertada na briga pelas primeiras posições e também pela permanência na elite. O Corinthians segue na liderança com 31 pontos, mas vê São Paulo (29) e Palmeiras (28) logo atrás, mantendo a disputa aberta pelas melhores campanhas da primeira fase.
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Bahia, Internacional, Ferroviária, Flamengo e Cruzeiro completam o grupo dos oito primeiros colocados, enquanto equipes como Bragantino, Grêmio, Santos e Fluminense ainda tentam ganhar posições na reta final da fase classificatória. Com apenas quatro rodadas restantes, cada ponto passa a ser decisivo tanto para a definição do mata-mata quanto para a luta contra o rebaixamento.
Na parte inferior da tabela, Atlético-MG, Juventude, Mixto-MT, América-MG, Vitória e Botafogo entram em campo precisando reagir para diminuir a distância para os concorrentes diretos e evitar uma situação ainda mais delicada nas próximas rodadas.
A programação da 14ª rodada reúne confrontos importantes em diferentes regiões do país, incluindo duelos diretos entre equipes que brigam por vaga no G-8 e partidas envolvendo candidatos ao título, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. A rodada começa neste sábado e será encerrada na segunda-feira, com o clássico entre Flamengo e Corinthians, um dos principais jogos do fim de semana.
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14ª rodada do Brasileirão: onde assistir
Sábado
- 15h – Estádio Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ): Fluminense x Bragantino - Onde assistir: Uol Play
- 15h – Arena do Jacaré (Sete Lagoas/MG): Cruzeiro x Botafogo: TV Brasil
- 16h – Estádio Francisco Novelletto (Porto Alegre/RS): Grêmio x América-MG: Uol Play
- 18h – Estádio Dutrinha (Cuiabá/MT): Mixto-MT x Atlético-MG: Uol Play
- 21h – Barradão (Salvador/BA): Vitória x São Paulo: TV Brasil
Domingo (2/08)
- 11h – Arena Barueri (Barueri/SP): Palmeiras x Internacional - Onde assistir: Sportv
- 11h – Vila Belmiro (Santos/SP): Santos x Juventude - Onde assistir: NSports
- 18h – Arena Fonte Luminosa (Araraquara/SP): Ferroviária x Bahia - Onde assistir: NSports
Segunda-feira (3/08)
- 18h30 – Estádio Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ): Flamengo x Corinthians - Onde assistir: getv e Sportv
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Tabela
|Pos.
|Time
|Pontos
|Saldo de gols
1º
Corinthians
31
+22
2º
São Paulo
29
+12
3º
Palmeiras
28
+17
4º
Bahia
24
+7
5º
Internacional
23
+4
6º
Ferroviária
23
+7
7º
Flamengo
23
+6
8º
Cruzeiro
21
+8
9º
Bragantino
20
+1
10º
Grêmio
18
+5
11º
Santos
17
-2
12º
Fluminense
16
-1
13º
Atlético-MG
12
-4
14º
Juventude
10
-5
15º
Mixto-MT
8
-16
16º
América-MG
6
-20
17º
Vitória
6
-23
18º
Botafogo
5
-18
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