Mirando liderança do grupo e recorde histórico na Copa, Marrocos inicia preparação contra o Haiti Após vencer a Escócia, Marrocos faz treino pós-jogo e define roteiro até Atlanta para a rodada final do Grupo C

A seleção marroquina, atual segunda colocada do Grupo C e empatada com o líder Brasil com quatro pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, entende a importância do próximo confronto contra o Haiti. O objetivo é vencer e construir um bom saldo, pensando no primeiro lugar da classificação. Com isso, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi voltou a campo neste sábado (20), um dia após a vitória contra a Escócia, e realizou a primeira sessão de treinos visando o duelo de quarta-feira (24), contra os Granadeiros.

continua após a publicidade

Dessa maneira, os Leões de Atlas realizarão mais duas atividades: neste domingo (21) e nesta segunda-feira (22), pela manhã, em Nova York/Nova Jersey, base da seleção na Copa. Logo após o treino de segunda, a delegação viajará para Atlanta, onde finalizará a preparação para a partida contra o Haiti na cidade que receberá o confronto.

O goleiro Yassine Bounou, zagueiro Achraf Hakimi e o meio-campista Ayyoub Bouaddi, do Marrocos, comemoram a vitória sobre a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

Grupo C equilibrado

Após as vitórias de Brasil e Marrocos, ambas as seleções alcançaram a marca de quatro pontos e encaminharam a classificação para a próxima fase. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, leva vantagem sobre os marroquinos no saldo de gols.

continua após a publicidade

Pelo lado de Marrocos, a equipe carimbou os três pontos contra a Escócia ao vencer por 1 a 0 em Boston, graças a um gol relâmpago logo no primeiro minuto de jogo. Saibar, o mesmo que já havia balançado as redes contra o Brasil, marcou mais uma vez para os marroquinos, que suportaram a pressão escocesa na reta final para manter a vantagem no placar.

Uma nova vitória contra o Haiti pode marcar mais um passo histórico de Marrocos em Mundiais. Após a emblemática campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção africana pode chegar ao seu sexto triunfo na história das Copas, o que igualaria Nigéria e Gana como os países do continente africano com mais vitórias na história do torneio.

continua após a publicidade

# SELEÇÃO PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SG 1 Brasil 4 2 1 1 0 3 2 Marrocos 4 2 1 1 0 1 3 Escócia 3 2 1 0 1 0 4 Haiti 0 2 0 0 2 -4

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.