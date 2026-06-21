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Mirando liderança do grupo e recorde histórico na Copa, Marrocos inicia preparação contra o Haiti

Após vencer a Escócia, Marrocos faz treino pós-jogo e define roteiro até Atlanta para a rodada final do Grupo C

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/06/2026 12:53
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Equipe do Marrocos treinando durante este sábado (20)
Equipe do Marrocos treinando durante este sábado (20) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A seleção marroquina, atual segunda colocada do Grupo C e empatada com o líder Brasil com quatro pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, entende a importância do próximo confronto contra o Haiti. O objetivo é vencer e construir um bom saldo, pensando no primeiro lugar da classificação. Com isso, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi voltou a campo neste sábado (20), um dia após a vitória contra a Escócia, e realizou a primeira sessão de treinos visando o duelo de quarta-feira (24), contra os Granadeiros.

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    • Dessa maneira, os Leões de Atlas realizarão mais duas atividades: neste domingo (21) e nesta segunda-feira (22), pela manhã, em Nova York/Nova Jersey, base da seleção na Copa. Logo após o treino de segunda, a delegação viajará para Atlanta, onde finalizará a preparação para a partida contra o Haiti na cidade que receberá o confronto.

    O goleiro Yassine Bounou, zagueiro Achraf Hakimi e o meio-campista Ayyoub Bouaddi, do Marrocos, comemoram a vitória sobre a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026
    O goleiro Yassine Bounou, zagueiro Achraf Hakimi e o meio-campista Ayyoub Bouaddi, do Marrocos, comemoram a vitória sobre a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

    Grupo C equilibrado

    Após as vitórias de Brasil e Marrocos, ambas as seleções alcançaram a marca de quatro pontos e encaminharam a classificação para a próxima fase. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, leva vantagem sobre os marroquinos no saldo de gols.

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    Pelo lado de Marrocos, a equipe carimbou os três pontos contra a Escócia ao vencer por 1 a 0 em Boston, graças a um gol relâmpago logo no primeiro minuto de jogo. Saibar, o mesmo que já havia balançado as redes contra o Brasil, marcou mais uma vez para os marroquinos, que suportaram a pressão escocesa na reta final para manter a vantagem no placar.

    Uma nova vitória contra o Haiti pode marcar mais um passo histórico de Marrocos em Mundiais. Após a emblemática campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção africana pode chegar ao seu sexto triunfo na história das Copas, o que igualaria Nigéria e Gana como os países do continente africano com mais vitórias na história do torneio.

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    #SELEÇÃOPONTOSJOGOSVITÓRIASEMPATESDERROTASSG

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