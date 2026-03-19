Libertadores 2026: Assista aos jogos ao vivo no Disney+ com 70% de desconto
Principal torneio sul-americano está no catálogo do Disney Plus
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A CONMEBOL Libertadores é a principal competição de clubes da América do Sul e movimenta milhões de torcedores a cada temporada. Com o início da fase de grupos se aproximando, cresce a busca por onde assistir aos jogos ao vivo.
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Atualmente, a principal opção é o Disney+, que reúne transmissões esportivas por meio dos canais da ESPN, incluindo partidas da competição continental. E nesta quarta-feira (19), o sorteio dos grupos define os primeiros confrontos da Libertadores, aumentando ainda mais a expectativa para o início do torneio.
Onde assistir à Libertadores 2026
Os jogos da CONMEBOL Libertadores terão transmissão nos canais da ESPN, disponíveis dentro do Disney+.
Com isso, o torcedor pode acompanhar:
- Jogos da fase de grupos
- Mata-mata completo
- Cobertura com pré e pós-jogo
Tudo diretamente pelo streaming, com acesso via celular, computador ou smart TV.
Muito além da Libertadores: veja o que tem no Disney+ para fãs de esporte
O Disney+ vai além da principal competição sul-americana e reúne uma variedade de ligas e torneios relevantes no cenário esportivo global.
Entre os destaques estão:
- Premier League (Campeonato Inglês)
- La Liga (Campeonato Espanhol)
- Copa Sul-Americana
- NBA
- NFL
Todas essas competições contam com transmissão e cobertura por meio da ESPN, integrada ao streaming.
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Essa variedade faz com que o serviço atenda diferentes perfis de fãs, desde quem acompanha o futebol sul-americano até quem prefere ligas europeias ou esportes americanos.
Disney+ está com até 70% de desconto
Durante o mês de março, novos assinantes podem aproveitar uma promoção do Disney+ com até 70% de desconto nos dois primeiros meses!
Confira os valores promocionais:
- Plano Premium: R$ 19,90/mês
- Plano Standard: R$ 17,90/mês
- Plano Standard com anúncios: R$ 9,90/mês
Os preços promocionais são válidos por tempo limitado e coincidem com o início da fase de grupos da Libertadores — um dos momentos de maior interesse do torcedor.
Vale a pena assinar?
Para quem acompanha a CONMEBOL Libertadores, a Copa Sul-Americana e também ligas internacionais como a Premier League e a La Liga, o Disney+ concentra diferentes campeonatos em um único lugar.
Além disso, a presença de ligas como NBA e NFL amplia ainda mais a oferta para quem acompanha esportes além do futebol.
Entre os principais pontos estão:
- Transmissão de múltiplas competições relevantes
- Acesso simples via streaming
- Integração com a programação da ESPN
Com os grupos definidos após o sorteio, a tendência é de aumento na audiência já nas primeiras rodadas.
Como aproveitar a promoção
A oferta com desconto no Disney+ é válida até o fim de março.
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