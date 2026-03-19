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Libertadores 2026: Assista aos jogos ao vivo no Disney+ com 70% de desconto

Principal torneio sul-americano está no catálogo do Disney Plus

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
18:41
Disney Plus está em promoção (Foto: Divulgação)
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A CONMEBOL Libertadores é a principal competição de clubes da América do Sul e movimenta milhões de torcedores a cada temporada. Com o início da fase de grupos se aproximando, cresce a busca por onde assistir aos jogos ao vivo.

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Atualmente, a principal opção é o Disney+, que reúne transmissões esportivas por meio dos canais da ESPN, incluindo partidas da competição continental. E nesta quarta-feira (19), o sorteio dos grupos define os primeiros confrontos da Libertadores, aumentando ainda mais a expectativa para o início do torneio.

Onde assistir à Libertadores 2026

Os jogos da CONMEBOL Libertadores terão transmissão nos canais da ESPN, disponíveis dentro do Disney+.

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Com isso, o torcedor pode acompanhar:

  • Jogos da fase de grupos
  • Mata-mata completo
  • Cobertura com pré e pós-jogo

Tudo diretamente pelo streaming, com acesso via celular, computador ou smart TV.

Promoção do Disney Plus (Foto: Divulgação)
Promoção do Disney Plus (Foto: Divulgação)

Muito além da Libertadores: veja o que tem no Disney+ para fãs de esporte

O Disney+ vai além da principal competição sul-americana e reúne uma variedade de ligas e torneios relevantes no cenário esportivo global.

Entre os destaques estão:

  1. Premier League (Campeonato Inglês)
  2. La Liga (Campeonato Espanhol)
  3. Copa Sul-Americana
  4. NBA
  5. NFL

Todas essas competições contam com transmissão e cobertura por meio da ESPN, integrada ao streaming.

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Premiere League também está no catálogo do Disney Plus (Foto: Divulgação)
Premiere League também está no catálogo do Disney Plus (Foto: Divulgação)

Essa variedade faz com que o serviço atenda diferentes perfis de fãs, desde quem acompanha o futebol sul-americano até quem prefere ligas europeias ou esportes americanos.

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Disney+ está com até 70% de desconto

Durante o mês de março, novos assinantes podem aproveitar uma promoção do Disney+ com até 70% de desconto nos dois primeiros meses!

Confira os valores promocionais:

  • Plano Premium: R$ 19,90/mês
  • Plano Standard: R$ 17,90/mês
  • Plano Standard com anúncios: R$ 9,90/mês
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Os preços promocionais são válidos por tempo limitado e coincidem com o início da fase de grupos da Libertadores — um dos momentos de maior interesse do torcedor.

Vale a pena assinar?

Para quem acompanha a CONMEBOL Libertadores, a Copa Sul-Americana e também ligas internacionais como a Premier League e a La Liga, o Disney+ concentra diferentes campeonatos em um único lugar.

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Além disso, a presença de ligas como NBA e NFL amplia ainda mais a oferta para quem acompanha esportes além do futebol.

Entre os principais pontos estão:

  • Transmissão de múltiplas competições relevantes
  • Acesso simples via streaming
  • Integração com a programação da ESPN

Com os grupos definidos após o sorteio, a tendência é de aumento na audiência já nas primeiras rodadas.

Como aproveitar a promoção

A oferta com desconto no Disney+ é válida até o fim de março.

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