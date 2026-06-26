Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26/6) Haaland, Mbappé, Mané e Yamal entram em campo e são os principais destaques do dia

A Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (26) com oito partidas que encerram a fase de grupos das chaves G, H e I. Entre os principais destaques da programação estão os confrontos entre Noruega e França, que vale a liderança do Grupo I, e Uruguai e Espanha, duelo que pode mexer completamente na definição do Grupo H. A rodada ainda conta com Egito, Irã, Bélgica, Nova Zelândia, Cabo Verde, Arábia Saudita, Senegal e Iraque em campo.

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A sexta-feira reúne alguns dos cenários mais equilibrados da rodada final da fase de grupos. No Grupo H, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai e Espanha entram em campo ainda de olho nas vagas para os 16-avos de final, com a liderança e a classificação em aberto. No Grupo G, Egito, Irã, Bélgica e Nova Zelândia seguem separados por apenas três pontos e disputam diretamente a permanência no torneio. Já no Grupo I, o duelo entre Noruega e França vale o primeiro lugar da chave, enquanto Senegal e Iraque precisam de uma vitória e de um bom saldo para sonhar com uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (26), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Noruega x França – CazéTV, Globo e Sportv

16h – Senegal x Iraque – CazéTV

21h – Uruguai x Espanha – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – Cabo Verde x Arábia Saudita – CazéTV e Sportv 2

0h* – Egito x Irã – CazéTV, Globo e Sportv

0h* – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV

*Jogo na madrugada de sábado (27)

Mbappé e Haaland em ação pela Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot e Dan Mullan/AFP)

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