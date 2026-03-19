Cuca chega ao Santos para sua quarta passagem como técnico do clube. Ao lado do Atlético Mineiro, o Peixe é a equipe que mais teve trabalhos com o treinador, que dessa vez chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido após derrota para o Internacional, no Brasileirão. Desde sua última vez pelo alvinegro praiano, em 2020, Cuca viveu altos e baixos na carreira, conquistando títulos de peso em campanhas históricas, mas acumulando polêmicas extra campo e desavenças com executivos do futebol.

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O último capítulo com o Santos inclui o vice-campeonato da Libertadores de 2020, jogada no começo de 2021, quando o treinador viu o título escapar na prorrogação em derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras. Pouco depois, deixou o alvinegro. Desde então, Cuca treinou apenas três clubes diferentes, com três passagens pelo Atlético Mineiro, uma pelo Corinthians e uma pelo Athletico-PR.

Somando todos os seis trabalhos, incluindo a última passagem no Santos, Cuca tem 56,95% de aproveitamento e um Campeonato Brasileiro, uma Copa Do Brasil e três estaduais (dois Mineiros e um Paranaense). O último trabalho, que foi pelo Galo, terminou em agosto de 2025.

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Ídolo no Atlético Mineiro

Após conquistar a Libertadores em 2013, Cuca voltou a fazer história no Atlético Mineiro e se concretizou como o maior treinador da história do clube. Quando retornou para sua segunda passagem em março de 2021, o treinador tinha à disposição um elenco repleto de bons nomes e fez valer o investimento da diretoria atleticana para faturar títulos.

Atuou em 67 jogos ao longo da temporada e venceu o Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil, garantindo um triplete inédito para o Galo. A equipe contou com uma temporada histórica de Hulk e tinha outros nomes de peso, como Nacho Fernandez, Savinho, Vargas, Arana e Réver. Foram 46 vitórias, 13 empates e apenas oito derrotas, o que resulta em 75,1% de aproveitamento. O ataque atleticano marcou 119 gols na temporada e sofreu 46.

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Por vontade própria, Cuca deixou o comando técnico do Atlético-MG em dezembro daquele ano e alegou questões pessoais. Entretanto, o período longe do Galo não durou um ano e o treinador retornou à Belo Horizonte em julho de 2022. Dessa vez, o trabalho não teve o mesmo sucesso e durou até dezembro, com 21 jogos e 44,4% de aproveitamento. Sete vitórias, sete empates e sete derrotas. Deixou o clube em comum acordo com a diretoria.

A quarta e última passagem pelo Atlético foi em 2025. Conquistou mais um estadual, dessa vez em cima do rival Cruzeiro, e, apesar do começo promissor, Cuca enfrentou dificuldades e saiu no fim de agosto. O estopim foi uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em 45 jogos, venceu 22 vezes, empatou 11 e perdeu 12, resultando em 57% de aproveitamento.

Cuca tem quatro passagens pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Polêmicas no futebol e nos tribunais

Durante o período, Cuca também acumulou episódios polêmicos. Quando foi anunciado pelo Corinthians, em abril de 2023, o treinador foi alvo de protestos massivos de parte da torcida corintiana por conta do episódio de condenação por estupro, que aconteceu em 1987, na Suíça, quando Cuca ainda atuava como jogador.

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Cuca chegou a ser condenado pela Justiça do país, mas o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, da Suíça, anulou a condenação por falhas processuais em 2024. Quando o treinador chegou ao Timão a decisão ainda não havia sido concluída. Por conta da pressão extra campo, o técnico foi demitido com apenas dois jogos pelo alvinegro, uma vitória e uma derrota.

Um ano depois do momento conturbado no Corinthians, Cuca foi anunciado pelo Athletico-PR. Entretanto, a passagem não foi longeva e o técnico foi demitido três meses depois, em junho de 2024, mesmo com números relativamente positivos. Disputou 23 jogos, venceu 14 deles, além de três empates e seis derrotas, um aproveitamento de 65,2%.

A saída ficou marcada pela desavença de Cuca com o presidente do Furacão, Mauro Celso Petraglia. O executivo chegou a classificar o técnico como sua "maior decepção no futebol" e o chamou de "traidor" após declarações públicas de Cuca que indicavam uma vontade de deixar o comando o Athletico-PR. Em resposta, o treinador publicou uma carta rebatendo o presidente de afirmou que o "tempo é o senhor da razão".

Cuca fez apenas dois jogos pelo Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja todos os trabalhos de Cuca desde 2020

Cuca pelo Santos (ago. de 2020 a fev. 2021)

46 jogos 18V - 15E - 13D 50% aproveitamento 64 gols marcados 56 gols sofridos

Cuca pelo Atlético-MG (mar. de 2021 a dez. de 2021):

67 jogos 46V - 13E - 8D 75.1% aproveitamento 119 gols marcados 46 gols sofridos

Cuca pelo Atlético-MG (jul. de 2022 a nov. de 2022):

21 jogos 7V-7E-7D 44.4% aproveitamento 20 gols marcados 19 gols sofridos

Cuca pelo Corinthians (abr. de 2023):

2 jogos 1V-1D 50% aproveitamento 3 gols marcados 3 gols sofridos

Cuca pelo Athletico-PR (mar. de 2024 a jun. de 2024):

23 jogos 14V - 3E - 6D 65.2% aproveitamento 45 gols marcados 17 gols sofridos

Cuca pelo Atlético-MG (dez. de 2024 a ago. de 2025):