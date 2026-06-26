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Croácia x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo que pode decidir o segundo colocado do Grupo L

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:00
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Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026
Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

Croácia e Gana se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em duelo que pode valer o segundo lugar do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida é válida pela terceira rodada da primeira fase e terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Ficha do jogo

    Escudo da Croácia
    CRO
    GHA
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    27/06/2026, 18:00
    Local
    Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
    Árbitro
    Drew Fischer (CAN)
    Assistentes
    Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    Var
    Guillermo Pacheco (MEX)
    Onde assistir
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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Depois da derrota na estreia para a Inglaterra por 4 a 2, a Croácia se recuperou na Copa do Mundo ao vencer o Panamá por 1 a 0, somando seus primeiros três pontos. O gol de Ante Budimir colocou a equipe da camisa xadrez em terceiro lugar no Grupo L, com condições de garantir a vaga no mata-mata nesta rodada decisiva.

    O técnico Zlatko Dalic espera uma postura defensiva por parte do adversário e acredita que os croatas terão um desafio semelhante ao visto contra os panamenhos, que jogaram por uma bola. A dúvida do treinador está no ataque: autor do gol da última vitória, Budimir pode ocupar a vaga de Petar Musa.

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    Do outro lado, a seleção de Gana conquistou quatro pontos preciosos, vencendo o Panamá com gol nos minutos finais na primeira partida e, em seguida, segurando um 0 a 0 diante da favorita Inglaterra. Na segunda colocação do Grupo L, a equipe africana está empatada em pontos com o English Team, mas fica atrás por ter um gol a menos no saldo.

    O português Carlos Queiroz, técnico de Gana, deve manter o mesmo time que resistiu ao poderoso ataque inglês no último confronto. O goleiro Benjamin Asare segue no lugar de Lawrence Ati-Zigi, que sofreu uma lesão na região da virilha no jogo contra o Panamá e deixou o campo ainda no intervalo.

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    No mesmo horário de Croácia x Gana, a Inglaterra enfrenta o já eliminado Panamá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com a classificação encaminhada para a segunda fase, a seleção inglesa tenta manter a liderança da sua chave.

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    Croácia 🆚 Gana
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

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    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
    👁️ Onde assistir: CazéTV

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Croácia
    Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Joško Gvardiol; Luka Modric e Mateo Kovacic; Marco Pašalic, Martin Baturina e Ivan Perišic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

     Gana
    Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams e Kwasi Sibo; Jordan Ayew e Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.

    Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026
    Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

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