Croácia x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo que pode decidir o segundo colocado do Grupo L
Croácia e Gana se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em duelo que pode valer o segundo lugar do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida é válida pela terceira rodada da primeira fase e terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana
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Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
Depois da derrota na estreia para a Inglaterra por 4 a 2, a Croácia se recuperou na Copa do Mundo ao vencer o Panamá por 1 a 0, somando seus primeiros três pontos. O gol de Ante Budimir colocou a equipe da camisa xadrez em terceiro lugar no Grupo L, com condições de garantir a vaga no mata-mata nesta rodada decisiva.
O técnico Zlatko Dalic espera uma postura defensiva por parte do adversário e acredita que os croatas terão um desafio semelhante ao visto contra os panamenhos, que jogaram por uma bola. A dúvida do treinador está no ataque: autor do gol da última vitória, Budimir pode ocupar a vaga de Petar Musa.
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Do outro lado, a seleção de Gana conquistou quatro pontos preciosos, vencendo o Panamá com gol nos minutos finais na primeira partida e, em seguida, segurando um 0 a 0 diante da favorita Inglaterra. Na segunda colocação do Grupo L, a equipe africana está empatada em pontos com o English Team, mas fica atrás por ter um gol a menos no saldo.
O português Carlos Queiroz, técnico de Gana, deve manter o mesmo time que resistiu ao poderoso ataque inglês no último confronto. O goleiro Benjamin Asare segue no lugar de Lawrence Ati-Zigi, que sofreu uma lesão na região da virilha no jogo contra o Panamá e deixou o campo ainda no intervalo.
No mesmo horário de Croácia x Gana, a Inglaterra enfrenta o já eliminado Panamá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com a classificação encaminhada para a segunda fase, a seleção inglesa tenta manter a liderança da sua chave.
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✅ FICHA TÉCNICA
Croácia 🆚 Gana
Copa do Mundo 2026 – Grupo L
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📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Croácia
Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Joško Gvardiol; Luka Modric e Mateo Kovacic; Marco Pašalic, Martin Baturina e Ivan Perišic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.
⚪ Gana
Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams e Kwasi Sibo; Jordan Ayew e Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.
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