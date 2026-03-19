Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana: acompanhe ao vivo no Lance!
Veja os grupos dos brasileiros nas competições
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A Lance!TV transmite, a partir de 19h30 (de Brasília), ao vivo, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que será realiza na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
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Os clubes brasileiros conhecerão seus primeiros adversários nas duas competições continentais, dando início à caminhada em busca do título. Na Libertadores, o Brasil será representado por Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras, que entram diretamente nesta fase.
O formato de disputa continua o mesmo. Ao todo, 32 equipes estão divididas em quatro potes. Elas serão divididas em oito grupos, com quatro participantes cada — um de cada pote. Os dois mais bem colocados de cada chave após seis rodadas dentro do grupo avançam ao mata-mata. Das oitavas em diante, os jogos serão disputados no formato de ida e volta, com exceção da final, que tem duelo único. Não é permitido o encontro entre equipes do mesmo país, mas há uma exceção. Os quatro times que vieram da Pré-Libertadores ficam no pote 4 e podem cair na mesma chave que rivais nacionais.
A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:
Pote 1:
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2:
- Corinthians
- Cruzeiro
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Lanús (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Universitario (Peru)
Pote 3:
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Santa Fe (Colômbia)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4:
- Mirassol
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Independiente Medellín (Colômbia)*
- Tolima (Colômbia)*
- Sporting Cristal (Peru)*
- Barcelona de Guayaquil (Equador)*
*times que podem enfrentar adversários do mesmo país
Já na Sul-Americana, sete equipes defendem o país: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e Botafogo. No sorteio, o primeiro representante de cada grupo sai do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem cair na mesma chave em nenhuma hipótese. Ao contrário da Conmebol Libertadores, a Sul-Americana não prevê exceção para equipes que venham do pote 4, como seria o caso do Botafogo.
A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Sul-Americana 2026:
Pote 1
- River Plate (ARG)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Racing (ARG)
- Grêmio
- Olimpia (PAR)
- Santos
- América de Cali (COL)
Pote 2
- San Lorenzo (ARG)
- Red Bull Bragantino
- Palestino (CHI)
- Millonarios (COL)
- Caracas (VEN)
- Vasco
- Cienciano (PER)
- Tigre (ARG)
Pote 3
- Audax Italiano (CHI)
- Blooming (BOL)
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Boston River (URU)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará (EQU)
Pote 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central (ARG)
- Deportivo Riestra (ARG)
- Recoleta (PAR)
- Botafogo
- Juventud (URU)
- O'Higgins (CHI)
- Carabobo (VEN)
Acompanhe ao vivo, com análise dos confrontos, bastidores e tudo sobre o caminho dos brasileiros nas competições mais importantes do continente.
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