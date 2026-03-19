A Lance!TV transmite, a partir de 19h30 (de Brasília), ao vivo, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que será realiza na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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Os clubes brasileiros conhecerão seus primeiros adversários nas duas competições continentais, dando início à caminhada em busca do título. Na Libertadores, o Brasil será representado por Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras, que entram diretamente nesta fase.

O formato de disputa continua o mesmo. Ao todo, 32 equipes estão divididas em quatro potes. Elas serão divididas em oito grupos, com quatro participantes cada — um de cada pote. Os dois mais bem colocados de cada chave após seis rodadas dentro do grupo avançam ao mata-mata. Das oitavas em diante, os jogos serão disputados no formato de ida e volta, com exceção da final, que tem duelo único. Não é permitido o encontro entre equipes do mesmo país, mas há uma exceção. Os quatro times que vieram da Pré-Libertadores ficam no pote 4 e podem cair na mesma chave que rivais nacionais.

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A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:

Pote 1:

1 . Flamengo 2 . Palmeiras 3 . Fluminense 4 . Boca Juniors (Argentina) 5 . Peñarol (Uruguai) 6 . Nacional (Uruguai) 7 . LDU (Equador) 8 . Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

1 . Corinthians 2 . Cruzeiro 3 . Libertad (Paraguai) 4 . Estudiantes (Argentina) 5 . Cerro Porteño (Paraguai) 6 . Lanús (Argentina) 7 . Bolívar (Bolívia) 8 . Universitario (Peru)

Pote 3:

1 . Junior Barranquilla (Colômbia) 2 . Universidad Católica (Chile) 3 . Rosario Central (Argentina) 4 . Santa Fe (Colômbia) 5 . Always Ready (Bolívia) 6 . Coquimbo Unido (Chile) 7 . La Guaira (Venezuela) 8 . Cusco (Peru)

Pote 4:

1 . Mirassol 2 . Universidad Central (Venezuela) 3 . Platense (Argentina) 4 . Independiente Rivadavia (Argentina) 5 . Independiente Medellín (Colômbia)* 6 . Tolima (Colômbia)* 7 . Sporting Cristal (Peru)* 8 . Barcelona de Guayaquil (Equador)*

*times que podem enfrentar adversários do mesmo país

Já na Sul-Americana, sete equipes defendem o país: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e Botafogo. No sorteio, o primeiro representante de cada grupo sai do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem cair na mesma chave em nenhuma hipótese. Ao contrário da Conmebol Libertadores, a Sul-Americana não prevê exceção para equipes que venham do pote 4, como seria o caso do Botafogo.

A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Sul-Americana 2026:

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG

São Paulo

Racing (ARG)

Grêmio

Olimpia (PAR)

Santos

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

1 . Audax Italiano (CHI) 2 . Blooming (BOL) 3 . Academia Puerto Cabello (VEN) 4 . Boston River (URU) 5 . Montevideo City Torque (URU) 6 . Deportivo Cuenca (EQU) 7 . Independiente Petrolero (BOL) 8 . Macará (EQU)

Pote 4

1 . Alianza Atlético (PER) 2 . Barracas Central (ARG) 3 . Deportivo Riestra (ARG) 4 . Recoleta (PAR) 5 . Botafogo 6 . Juventud (URU) 7 . O'Higgins (CHI) 8 . Carabobo (VEN)

Acompanhe ao vivo, com análise dos confrontos, bastidores e tudo sobre o caminho dos brasileiros nas competições mais importantes do continente.

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