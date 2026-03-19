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Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana: acompanhe ao vivo no Lance!

Veja os grupos dos brasileiros nas competições

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
18:10
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A Lance!TV transmite, a partir de 19h30 (de Brasília), ao vivo, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que será realiza na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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Os clubes brasileiros conhecerão seus primeiros adversários nas duas competições continentais, dando início à caminhada em busca do título. Na Libertadores, o Brasil será representado por Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras, que entram diretamente nesta fase.

O formato de disputa continua o mesmo. Ao todo, 32 equipes estão divididas em quatro potes. Elas serão divididas em oito grupos, com quatro participantes cada — um de cada pote. Os dois mais bem colocados de cada chave após seis rodadas dentro do grupo avançam ao mata-mata. Das oitavas em diante, os jogos serão disputados no formato de ida e volta, com exceção da final, que tem duelo único. Não é permitido o encontro entre equipes do mesmo país, mas há uma exceção. Os quatro times que vieram da Pré-Libertadores ficam no pote 4 e podem cair na mesma chave que rivais nacionais.

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A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Libertadores 2026:

Pote 1:

    1.
  1. Flamengo
    2. 2.
  2. Palmeiras
    3. 3.
  3. Fluminense
    4. 4.
  4. Boca Juniors (Argentina)
    5. 5.
  5. Peñarol (Uruguai)
    6. 6.
  6. Nacional (Uruguai)
    7. 7.
  7. LDU (Equador)
    8. 8.
  8. Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2:

    1.
  1. Corinthians
    2. 2.
  2. Cruzeiro
    3. 3.
  3. Libertad (Paraguai)
    4. 4.
  4. Estudiantes (Argentina)
    5. 5.
  5. Cerro Porteño (Paraguai)
    6. 6.
  6. Lanús (Argentina)
    7. 7.
  7. Bolívar (Bolívia)
    8. 8.
  8. Universitario (Peru)

Pote 3:

    1.
  1. Junior Barranquilla (Colômbia)
    2. 2.
  2. Universidad Católica (Chile)
    3. 3.
  3. Rosario Central (Argentina)
    4. 4.
  4. Santa Fe (Colômbia)
    5. 5.
  5. Always Ready (Bolívia)
    6. 6.
  6. Coquimbo Unido (Chile)
    7. 7.
  7. La Guaira (Venezuela)
    8. 8.
  8. Cusco (Peru)

Pote 4:

    1.
  1. Mirassol
    2. 2.
  2. Universidad Central (Venezuela)
    3. 3.
  3. Platense (Argentina)
    4. 4.
  4. Independiente Rivadavia (Argentina)
    5. 5.
  5. Independiente Medellín (Colômbia)*
    6. 6.
  6. Tolima (Colômbia)*
    7. 7.
  7. Sporting Cristal (Peru)*
    8. 8.
  8. Barcelona de Guayaquil (Equador)*
    *times que podem enfrentar adversários do mesmo país

Já na Sul-Americana, sete equipes defendem o país: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e Botafogo. No sorteio, o primeiro representante de cada grupo sai do pote 1, e assim sucessivamente. Clubes do mesmo país não podem cair na mesma chave em nenhuma hipótese. Ao contrário da Conmebol Libertadores, a Sul-Americana não prevê exceção para equipes que venham do pote 4, como seria o caso do Botafogo.

A seguir, a divisão dos potes do sorteio da Sul-Americana 2026:

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG
  • São Paulo
  • Racing (ARG)
  • Grêmio
  • Olimpia (PAR)
  • Santos
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Acompanhe ao vivo, com análise dos confrontos, bastidores e tudo sobre o caminho dos brasileiros nas competições mais importantes do continente.

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