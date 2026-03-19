Atitude de treinador do Lyon com Endrick em eliminação na Europa League viraliza
Brasileiro foi substituído no segundo tempo da partida
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O Lyon perdeu para o Celta de Vigo por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), na França, pelas oitavas de final da Europa League. Durante o confronto, o treinador Paulo Fonseca substituiu o atacante Endrick durante o segundo tempo da partida.
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O cronômetro marcava 67 minutos, quando o brasileiro deixou o gramado para a entrada de Pavel Sulc. Na ocasião, o Lyon ainda perdia por apenas um gol de diferença e precisava marcar para ter chances de classificação na competição europeia.
Vale destacar, que a partida da equipe francesa foi condicionada a uma expulsão que aconteceu no início do confronto. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Niakhaté foi expulso. Com um a menos, o time francês precisou focar no sistema defensivo, algo que implicou diretamente na atuação de Endrick.
Com o cenário, o brasileiro não conseguiu ter grande destaque na partida. Mesmo assim, torcedores reclamaram da decisão de Paulo Fonseca em tirá-lo do confronto. Teve também, quem aproveitou o momento para realizar críticas ao atacante. Veja a repercussão abaixo:
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Repercussão da eliminação do Lyon de Endrick
Tradução: "Substituíram o Endrick porque ele não apareceu nos dois jogos contra o Celta. Que roubo!".
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