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Atitude de treinador do Lyon com Endrick em eliminação na Europa League viraliza

Brasileiro foi substituído no segundo tempo da partida

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
17:50
Endrick conversa com Paulo Fonseca em Lyon x Lens, pela Copa da França
imagem cameraEndrick conversa com Paulo Fonseca treinador do Lyon (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
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O Lyon perdeu para o Celta de Vigo por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), na França, pelas oitavas de final da Europa League. Durante o confronto, o treinador Paulo Fonseca substituiu o atacante Endrick durante o segundo tempo da partida.

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O cronômetro marcava 67 minutos, quando o brasileiro deixou o gramado para a entrada de Pavel Sulc. Na ocasião, o Lyon ainda perdia por apenas um gol de diferença e precisava marcar para ter chances de classificação na competição europeia.

Vale destacar, que a partida da equipe francesa foi condicionada a uma expulsão que aconteceu no início do confronto. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Niakhaté foi expulso. Com um a menos, o time francês precisou focar no sistema defensivo, algo que implicou diretamente na atuação de Endrick.

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Com o cenário, o brasileiro não conseguiu ter grande destaque na partida. Mesmo assim, torcedores reclamaram da decisão de Paulo Fonseca em tirá-lo do confronto. Teve também, quem aproveitou o momento para realizar críticas ao atacante. Veja a repercussão abaixo:

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Repercussão da eliminação do Lyon de Endrick

Tradução: "Substituíram o Endrick porque ele não apareceu nos dois jogos contra o Celta. Que roubo!".

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Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Reprodução Instagram)
Endrick em ação pelo Lyon em 2026 (Foto: Reprodução Instagram)

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