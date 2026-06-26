logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jordânia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:00
Favorite o Lance! no Google
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

continua após a publicidade
  • Matheus Cunha celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Copa do Mundo: Brasil está nos dezesseis avos ou na fase de 32? Entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Vini Jr, com os braços erguidos, sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Entenda por que os jogos de hoje são importantes para o Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Seleção Equador (reprodução instagram La tri)

    Equador joga a vida nesta quinta contra a Alemanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    Jordânia escudo onde assistir
    JOR
    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo J
    Data e Hora
    sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    Local
    AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Istvan Kovacs (ROM)
    Onde assistir
    Cazé TV

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Argentina chega para a última rodada da fase de grupos com a classificação e a liderança do Grupo J já asseguradas. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois compromissos iniciais da Copa do Mundo e confirmou o favoritismo ao bater a Argélia e a Áustria nas primeiras rodadas, com duas atuações decisivas e gols de Lionel Messi, autor de todos os tentos argentinos na competição até o momento. 

    Com a situação confortável na tabela, Scaloni pode promover algumas mudanças na equipe titular para administrar o desgaste físico do elenco. O zagueiro Cristian Romero é dúvida após deixar o último jogo com um problema no joelho, enquanto Messi pode ter sua minutagem controlada, embora siga em busca de ampliar seus recordes históricos em Copas do Mundo.

    continua após a publicidade

    Do outro lado, a Jordânia entra em campo sem chances de classificação e ainda busca somar seus primeiros pontos na história da competição. A seleção asiática perdeu para a Argélia na última rodada após sofrer a virada nos minutos finais e já havia sido derrotada na estreia. Apesar dos resultados negativos, a equipe conseguiu balançar as redes em ambos os compromissos disputados até aqui.

    O time comandado por Jamal Sellami tem mostrado qualidade ofensiva, mas também apresentou fragilidades defensivas, especialmente em jogadas aéreas e bolas paradas. Sem problemas de lesão ou suspensão, a Jordânia deve repetir a base que enfrentou a Argélia e aposta na capacidade de gols de Ali Olwan e na criatividade de Musa Al-Taamari para tentar surpreender uma das favoritas ao título.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre Jordânia x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Jordânia 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo J

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio AT&T Stadium, Dallas, EUA
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 Jordânia
    Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Abdallah Nasib e Yazan Al-Arab; Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Ehsan Haddad; Mahmoud Al-Mardi, Ali Olwan e Musa Al-Taamari.
    Técnico: Jamal Sellami.

    🔵 Argentina
    Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Lo Celso, Simeone e Barco; Julián Álvarez e Flaco López.
    Técnico: Lionel Scaloni

    As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026
    Onde AssistirCroácia x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    Onde AssistirArgélia x Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    Onde AssistirColômbia x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Onde AssistirRD Congo x Uzbequistão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Onde AssistirPanamá x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 5 horas
    Kansas x Gotham duelam pela NWSL Challenge Cup. (Divulgação)
    Futebol FemininoNWSL Challenge Cup 2026: o que é e onde assistir à final entre Gotham e KansasHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Jogadores da seleção masculina de vôlei durante a segunda semana da VNL
    Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26/6)
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (26/06/2026)
    Lando Norris e Oscar no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)
    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Áustria nesta sexta-feira (26)
    Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Egito x Irã: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Uruguai x Espanha: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Cabo Verde x Arábia Saudita: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Senegal e Iraque se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Senegal x Iraque: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Noruega e França se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Noruega x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Paraguai x Austrália: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25/6)
    rudiger alemanha
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026)