Jordânia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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Ficha do jogo JOR ARG Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo J Data e Hora sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília) Local AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos Árbitro Istvan Kovacs (ROM) Onde assistir Cazé TV

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argentina chega para a última rodada da fase de grupos com a classificação e a liderança do Grupo J já asseguradas. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois compromissos iniciais da Copa do Mundo e confirmou o favoritismo ao bater a Argélia e a Áustria nas primeiras rodadas, com duas atuações decisivas e gols de Lionel Messi, autor de todos os tentos argentinos na competição até o momento.

Com a situação confortável na tabela, Scaloni pode promover algumas mudanças na equipe titular para administrar o desgaste físico do elenco. O zagueiro Cristian Romero é dúvida após deixar o último jogo com um problema no joelho, enquanto Messi pode ter sua minutagem controlada, embora siga em busca de ampliar seus recordes históricos em Copas do Mundo.

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Do outro lado, a Jordânia entra em campo sem chances de classificação e ainda busca somar seus primeiros pontos na história da competição. A seleção asiática perdeu para a Argélia na última rodada após sofrer a virada nos minutos finais e já havia sido derrotada na estreia. Apesar dos resultados negativos, a equipe conseguiu balançar as redes em ambos os compromissos disputados até aqui.

O time comandado por Jamal Sellami tem mostrado qualidade ofensiva, mas também apresentou fragilidades defensivas, especialmente em jogadas aéreas e bolas paradas. Sem problemas de lesão ou suspensão, a Jordânia deve repetir a base que enfrentou a Argélia e aposta na capacidade de gols de Ali Olwan e na criatividade de Musa Al-Taamari para tentar surpreender uma das favoritas ao título.

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Tudo sobre Jordânia x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Jordânia 🆚 Argentina

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo J

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio AT&T Stadium, Dallas, EUA

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 Jordânia

Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Abdallah Nasib e Yazan Al-Arab; Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Ehsan Haddad; Mahmoud Al-Mardi, Ali Olwan e Musa Al-Taamari.

Técnico: Jamal Sellami.

🔵 Argentina

Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Lo Celso, Simeone e Barco; Julián Álvarez e Flaco López.

Técnico: Lionel Scaloni

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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