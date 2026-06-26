Jordânia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo
Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Argentina chega para a última rodada da fase de grupos com a classificação e a liderança do Grupo J já asseguradas. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois compromissos iniciais da Copa do Mundo e confirmou o favoritismo ao bater a Argélia e a Áustria nas primeiras rodadas, com duas atuações decisivas e gols de Lionel Messi, autor de todos os tentos argentinos na competição até o momento.
Com a situação confortável na tabela, Scaloni pode promover algumas mudanças na equipe titular para administrar o desgaste físico do elenco. O zagueiro Cristian Romero é dúvida após deixar o último jogo com um problema no joelho, enquanto Messi pode ter sua minutagem controlada, embora siga em busca de ampliar seus recordes históricos em Copas do Mundo.
Do outro lado, a Jordânia entra em campo sem chances de classificação e ainda busca somar seus primeiros pontos na história da competição. A seleção asiática perdeu para a Argélia na última rodada após sofrer a virada nos minutos finais e já havia sido derrotada na estreia. Apesar dos resultados negativos, a equipe conseguiu balançar as redes em ambos os compromissos disputados até aqui.
O time comandado por Jamal Sellami tem mostrado qualidade ofensiva, mas também apresentou fragilidades defensivas, especialmente em jogadas aéreas e bolas paradas. Sem problemas de lesão ou suspensão, a Jordânia deve repetir a base que enfrentou a Argélia e aposta na capacidade de gols de Ali Olwan e na criatividade de Musa Al-Taamari para tentar surpreender uma das favoritas ao título.
Tudo sobre Jordânia x Argentina (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Jordânia 🆚 Argentina
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo J
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio AT&T Stadium, Dallas, EUA
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Jordânia
Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Abdallah Nasib e Yazan Al-Arab; Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Ehsan Haddad; Mahmoud Al-Mardi, Ali Olwan e Musa Al-Taamari.
Técnico: Jamal Sellami.
🔵 Argentina
Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Lo Celso, Simeone e Barco; Julián Álvarez e Flaco López.
Técnico: Lionel Scaloni
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