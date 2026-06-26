Colômbia x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo No Hard Rock Stadium, Colômbia e Portugal duelam pelo topo do Grupo K

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 fecha a sua chave K com um dos confrontos mais pesados e aguardados de todo o torneio. Neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília), a Colômbia enfrenta Portugal no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Enquanto os sul-americanos jogam confortáveis pela liderança, os europeus pisam no acelerador para confirmar matematicamente a classificação às oitavas de final. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo COL POR Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo K Data e Hora Sábado, 27de junho de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Hard Rock Stadium, em Miami (EUA) Árbitro Alireza Faghani (AUS) Assistentes George Lakrindis e Andrew Lindsay (AUS) Var Bastian Dankert (ALE) Onde assistir

Como chegam Colômbia e Portugal para a partida?

A Colômbia vive um momento mágico. Com 100% de aproveitamento após vencer o Uzbequistão (3 a 1) e a RD Congo (1 a 0), a seleção comandada por Néstor Lorenzo somou 6 pontos e garantiu o passaporte carimbado para o mata-mata por antecipação. Agora, os Cafeteros buscam apenas um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo. O treinador cobrou mais capricho nas finalizações, mas lida com uma dor de cabeça interna: três pilares do time (Jhon Lucumí, Johan Mojica e Jefferson Lerma) estão pendurados com o cartão amarelo e correm risco de suspensão.

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Daniel Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Por outro lado, Portugal entra em campo precisando de ao menos um empate para afastar qualquer fantasma de eliminação precoce. Vice-líder com 4 pontos, a equipe de Roberto Martínez lavou a alma na rodada passada ao golear o Uzbequistão por 5 a 0, espantando as críticas da imprensa após o tropeço na estreia contra o Congo. Uma vitória simples dá aos portugueses o topo da chave. Para o duelo de gigantes, Martínez sinalizou que vai manter a força máxima, liderada pelo craque Cristiano Ronaldo (que busca aumentar sua marca histórica de 10 gols em Copas) e pelo cérebro Bruno Fernandes.

Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul Ellis / AFP)

✅ Ficha do jogo: Colômbia x Portugal

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo K - 3ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo K - 3ª rodada) 📅 Data: Sábado, 27 de junho de 2026

Sábado, 27 de junho de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami, Flórida (EUA)

Hard Rock Stadium, Miami, Flórida (EUA) 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

📋 Prováveis Escalações

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

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PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

⚖️ A Matemática do Grupo K

Se Portugal vencer: Rouba a liderança da Colômbia e avança em 1º lugar. Se houver empate: A Colômbia passa em 1º e Portugal se classifica em 2º lugar. Se Portugal perder: Estaciona nos 4 pontos e precisará secar a RD Congo (que joga no mesmo horário contra o Uzbequistão) para não ter a sua segunda colocação ameaçada pelo saldo de gols, embora ainda mantenha ótimas chances de avançar como um dos melhores terceiros colocados.

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