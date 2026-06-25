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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25/6)

A Holanda, de Memphis Depay, e a Alemanha são os grande destaque do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 09:00
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Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo
Memphis e Summerville comemorando o gol marcado na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

A Copa do Mundo segue nesta quinta-feira (25) com seis partidas que encerram a fase de grupos das chaves D, E e F. Entre os principais destaques da programação estão os confrontos entre Equador e Alemanha, além de Japão e Suécia. Enquanto os alemães já garantiram vaga na próxima fase, japoneses e suecos fazem um duelo direto por classificação no Grupo F. A rodada ainda conta com Holanda, Estados Unidos, Costa do Marfim, Austrália, Paraguai, Tunísia, Curaçao e Turquia em campo.

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    A quinta-feira reserva uma série de confrontos decisivos na luta pelas vagas nos 16-avos de final. No Grupo F, Japão e Suécia se enfrentam em um duelo direto que pode definir um dos classificados, enquanto a Holanda tenta confirmar a liderança da chave diante da já eliminada Tunísia. No Grupo D, Austrália e Paraguai disputam uma vaga direta na próxima fase. Já no Grupo E, a Costa do Marfim depende apenas de si para avançar, enquanto os Estados Unidos entram em campo já classificados contra a Turquia, que não tem mais chances de classificação.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (25), com horários e onde assistir ao vivo:

    17h – Equador x Alemanha – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
    17h – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV e Sportv 2
    20h – Japão x Suécia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Tunísia x Holanda – CazéTV
    23h – Paraguai x Austrália – CazéTV
    23h – Turquia x Estados Unidos – CazéTV, Globo e Sportv

    Jogadores da Holanda comemoram gol marcado na goleada contra a Suécia na Copa do Mundo
    Jogadores da Holanda comemoram gol na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
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