Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25/6)
A Holanda, de Memphis Depay, e a Alemanha são os grande destaque do dia
A Copa do Mundo segue nesta quinta-feira (25) com seis partidas que encerram a fase de grupos das chaves D, E e F. Entre os principais destaques da programação estão os confrontos entre Equador e Alemanha, além de Japão e Suécia. Enquanto os alemães já garantiram vaga na próxima fase, japoneses e suecos fazem um duelo direto por classificação no Grupo F. A rodada ainda conta com Holanda, Estados Unidos, Costa do Marfim, Austrália, Paraguai, Tunísia, Curaçao e Turquia em campo.
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A quinta-feira reserva uma série de confrontos decisivos na luta pelas vagas nos 16-avos de final. No Grupo F, Japão e Suécia se enfrentam em um duelo direto que pode definir um dos classificados, enquanto a Holanda tenta confirmar a liderança da chave diante da já eliminada Tunísia. No Grupo D, Austrália e Paraguai disputam uma vaga direta na próxima fase. Já no Grupo E, a Costa do Marfim depende apenas de si para avançar, enquanto os Estados Unidos entram em campo já classificados contra a Turquia, que não tem mais chances de classificação.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (25), com horários e onde assistir ao vivo:
17h – Equador x Alemanha – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
17h – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV e Sportv 2
20h – Japão x Suécia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Tunísia x Holanda – CazéTV
23h – Paraguai x Austrália – CazéTV
23h – Turquia x Estados Unidos – CazéTV, Globo e Sportv
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