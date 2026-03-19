Espanhóis repercutem sorteio da Libertadores: 'Brasil contra o mundo'

O sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado nesta quinta-feira (19) em Luque, no Paraguai, teve ampla repercussão na imprensa internacional. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o favoritismo dos clubes brasileiros na competição e cunhou uma frase que resume a expectativa para o torneio: "Brasil contra o mundo". A publicação lembrou que o país não perde o título desde 2019 e que equipes como Flamengo e Palmeiras, finalistas no ano passado, voltam como principais forças na luta pela Glória Eterna.

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O veículo espanhol ressaltou que, apesar do claro domínio do Brasileirão, as eliminações de Bahia e Botafogo na fase preliminar servem como um alerta para os gigantes sul-americanos. Ainda assim, o AS apontou que clubes como Boca Juniors, Rosario Central, Nacional, Peñarol, LDU, Independiente del Valle e Junior Barranquilla surgem como os principais rivais capazes de desafiar os candidatos ao título.

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Estrelas na Libertadores e Neymar na Sul-Americana

A publicação também destacou a presença de jogadores de peso na competição. O jornal citou Paquetá, recém-chegado ao Flamengo, Di María, que realizará o sonho de jogar a Libertadores pelo Rosario Central, além de nomes como Vitor Roque, Leandro Paredes e Memphis Depay.

A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, com o estádio Centenário como local mais provável. O caminho até lá, porém, será concentrado em abril e maio, devido à pausa para a Copa do Mundo.

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Troféu da Conmebol Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

Na Copa Sul-Americana, o Diario AS deu destaque especial ao River Plate, que não se classificou para a Libertadores e agora disputará o segundo torneio continental sob o comando de Coudet. A publicação também mencionou a presença de Neymar no Santos como um dos grandes atrativos da competição. Campeão da Libertadores em 2011 pelo Peixe, o camisa 10 retorna ao futebol continental 14 anos depois, e seu desempenho pode ser decisivo para convencer Carlo Ancelotti a levá-lo à Copa do Mundo.

O sorteio da Sul-Americana também aconteceu nesta quinta-feira, com sete brasileiros na briga: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.

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