Senegal x Iraque: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções do Grupo I se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo
Senegal e Iraque se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na última rodada do Grupo I na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Senegal ainda não conseguiu nenhum resultado positivo nesta Copa do Mundo. A seleção africana perdeu a estreia para a França, por 3 a 1, e a partida seguinte, para a Noruega, por 3 a 2. Com zero pontos, apenas uma vitória pode fazer com que a equipe ainda tenha chances de se classificar entre os oito melhores terceiros colocados.
Quem está na mesma situação é justamente o Iraque. Na estreia, a equipe perdeu para a Noruega por 4 a 1. O jogo estava equilibrado até os 76 minutos, quando a equipe europeia fez o terceiro gol do time. Na partida seguinte, sofreu uma derrota por 3 a 0 contra a França.
Tudo sobre Senegal x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Senegal 🆚 Iraque
Copa do Mundo 2026 – Grupo I
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ENG)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Senegal
Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané.
Técnico: Pape Thiaw.
🔴 Iraque
Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.
Técnico: Graham Arnold.
Senegal x Iraque
💰 MELHOR PALPITE: Aposte em +3 gols em Senegal x Iraque @1.76
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