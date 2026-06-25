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Senegal x Iraque: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo I se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 20:00
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Senegal e Iraque se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Senegal e Iraque se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Senegal e Iraque se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na última rodada do Grupo I na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    Escudo Senegal
    SEN
    Iraque escudo onde assistir
    IRQ
    Copa do Mundo
    3ª rodada - Grupo I
    Data e Hora
    sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    BMO Field, em Toronto, no Canadá
    Árbitro
    Anthony Taylor (ENG)
    Assistentes
    Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
    Var
    Ivan Bebek (CRO)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Senegal ainda não conseguiu nenhum resultado positivo nesta Copa do Mundo. A seleção africana perdeu a estreia para a França, por 3 a 1, e a partida seguinte, para a Noruega, por 3 a 2. Com zero pontos, apenas uma vitória pode fazer com que a equipe ainda tenha chances de se classificar entre os oito melhores terceiros colocados.

    Quem está na mesma situação é justamente o Iraque. Na estreia, a equipe perdeu para a Noruega por 4 a 1. O jogo estava equilibrado até os 76 minutos, quando a equipe europeia fez o terceiro gol do time. Na partida seguinte, sofreu uma derrota por 3 a 0 contra a França.

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    Tudo sobre Senegal x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Senegal 🆚 Iraque
    Copa do Mundo 2026 – Grupo I

    📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ENG)
    🚩 Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)
    🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 Senegal
    Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané.
    Técnico: Pape Thiaw.

    🔴 Iraque
    Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.
    Técnico: Graham Arnold.

    Senegal e Iraque se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Senegal e Iraque se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Senegal x Iraque
    💰 MELHOR PALPITE: Aposte em +3 gols em Senegal x Iraque @1.76

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