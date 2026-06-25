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Paraguai x Austrália: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

Saiba onde assitir, escalação e horário do confronto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 09:40
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Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Paraguai e Austrália se enfrentam nesta quinta-feira (25), a partir das 23h (de Brasília), em duelo decisivo pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

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    Ficha do jogo

    PAR
    Austrália escudo
    AUS
    3ª rodada
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    Local
    Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)
    Árbitro
    Clement Turpin (França)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O confronto é um embate direto pela classificação para o mata-mata. A Austrália ocupa atualmente a segunda colocação do grupo com três pontos e saldo de gols zerado. Após vencer a Turquia na estreia e perder para os Estados Unidos, a seleção australiana joga por um empate para garantir a vaga na próxima fase.

    O Paraguai chega para a rodada final na terceira posição, também com três pontos, mas em desvantagem no saldo de gols (-2). A seleção sul-americana, que venceu a Turquia na última rodada, mesmo com um jogador a menos, precisa da vitória para assegurar a classificação sem depender de outros resultados. Para o duelo, o técnico Gustavo Alfaro não poderá contar com o atacante Miguel Almirón, suspenso.

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    Tudo sobre Paraguai x Austrália (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Paraguai 🆚 Austrália Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

    📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)

    👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

    🟨 Árbitro: Clement Turpin (França)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚪🔴 Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Fabián Balbuena; Ramón Sosa, Andrés Cubas, Damián Bobadilla e Julio Enciso; Kaku e Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

    🟡🟢 Austrália: Mathew Ryan; Jason Geria, Harry Souttar, Milos Degenek e Jordan Bos; Jackson Irvine, Aiden O'Neill e Connor Metcalfe; Nestory Irankunda, Mathew Leckie e Awer Mabil. Técnico: Tony Popovic.

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    Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
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