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Uruguai x Espanha: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:15
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As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Uruguai entra em campo pressionado na luta por uma vaga no mata-mata. A Celeste soma dois pontos e ocupa a vice-liderança da chave, empatada com Cabo Verde, mas sabe que uma vitória garante a classificação sem depender de outros resultados. A equipe comandada por Marcelo Bielsa vive um ciclo de questionamentos após atuações abaixo da expectativa e chega para a rodada decisiva precisando mostrar mais eficiência ofensiva.

    Além da pressão por resultados, os uruguaios convivem com problemas físicos no elenco. Arrascaeta segue lesionado e está fora da partida, enquanto Darwin Núñez retorna ao time titular em busca de ajudar a seleção a conquistar a vaga nas oitavas de final.

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    Do outro lado, a Espanha chega em situação mais confortável. Líder do grupo com quatro pontos, a equipe de Luis de la Fuente precisa apenas de um empate para avançar de fase. A Fúria vem embalada pela goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e busca confirmar a liderança da chave para chegar ao mata-mata com moral elevada.

    A principal aposta espanhola continua sendo o talento da nova geração liderada por Lamine Yamal, além da experiência de nomes como Rodri, Pedri e Mikel Oyarzabal. Com a classificação encaminhada, a seleção europeia tenta manter os 100% de intensidade para evitar qualquer tipo de surpresa.

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    Tudo sobre Uruguai x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Uruguai 🆚 Espanha
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo H

    📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Uruguai
    Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Darwin Núñez, Federico Viñas e Agustín Canobbio.
    Técnico: Marcelo Bielsa.

    🔴 Espanha
    Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
    Técnico: Luis de la Fuente.

    As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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