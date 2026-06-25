Uruguai x Espanha: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo
Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Como chegam as equipes para o jogo?
O Uruguai entra em campo pressionado na luta por uma vaga no mata-mata. A Celeste soma dois pontos e ocupa a vice-liderança da chave, empatada com Cabo Verde, mas sabe que uma vitória garante a classificação sem depender de outros resultados. A equipe comandada por Marcelo Bielsa vive um ciclo de questionamentos após atuações abaixo da expectativa e chega para a rodada decisiva precisando mostrar mais eficiência ofensiva.
Além da pressão por resultados, os uruguaios convivem com problemas físicos no elenco. Arrascaeta segue lesionado e está fora da partida, enquanto Darwin Núñez retorna ao time titular em busca de ajudar a seleção a conquistar a vaga nas oitavas de final.
Do outro lado, a Espanha chega em situação mais confortável. Líder do grupo com quatro pontos, a equipe de Luis de la Fuente precisa apenas de um empate para avançar de fase. A Fúria vem embalada pela goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e busca confirmar a liderança da chave para chegar ao mata-mata com moral elevada.
A principal aposta espanhola continua sendo o talento da nova geração liderada por Lamine Yamal, além da experiência de nomes como Rodri, Pedri e Mikel Oyarzabal. Com a classificação encaminhada, a seleção europeia tenta manter os 100% de intensidade para evitar qualquer tipo de surpresa.
Tudo sobre Uruguai x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Uruguai 🆚 Espanha
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo H
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Uruguai
Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Darwin Núñez, Federico Viñas e Agustín Canobbio.
Técnico: Marcelo Bielsa.
🔴 Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
Técnico: Luis de la Fuente.
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