RD Congo x Uzbequistão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
Em Atlanta, RD Congo decide seu futuro na Copa do Mundo diante do Uzbequistão
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao seu momento de definição máxima. Neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília), República Democrática do Congo e Uzbequistão se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela rodada final do Grupo K. O confronto coloca frente a frente uma seleção com fome de classificação e outra que apenas cumpre tabela. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Ficha do jogo
Como chegam RD Congo e Uzbequistão para a partida?
A RD Congo entra em campo com uma missão clara: vencer ou arrumar as malas. Com apenas um ponto conquistado — fruto de um valioso empate por 1 a 1 com Portugal e uma derrota apertada por 1 a 0 para a Colômbia —, os Leopardos precisam obrigatoriamente dos três pontos para avançar como um dos melhores terceiros colocados do Mundial. O técnico Sébastien Desabre está convicto de que o desempenho da equipe tem sido positivo e, por isso, vai manter a base titular liderada por nomes experientes como Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka e o atacante Yoane Wissa.
Do outro lado, o Uzbequistão entra em campo já sem nenhuma pretensão matemática no torneio. A equipe asiática acabou eliminada de forma precoce após sofrer duas duras derrotas (3 a 1 para a Colômbia e uma goleada por 5 a 0 para Portugal). Ciente de que a participação na Copa chegou ao fim, o técnico italiano Fabio Cannavaro deve aproveitar o duelo para observar atletas que tiveram menos minutos em campo, iniciando precocemente os testes para o próximo ciclo de olho em 2030, sem abrir mão do orgulho de buscar os primeiros pontos do país nesta edição.
✅ Ficha do jogo: RD Congo x Uzbequistão
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo K - 3ª rodada)
- 📅 Data: Sábado, 27 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Geórgia (EUA)
- 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)
📋 Prováveis Escalações
RD CONGO: Lionel Mpasi Nzau; Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Steve Kapuadi; Aaron Wan-Bissaka, Noah Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Arthur Masuaku; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.
UZBEQUISTÃO: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov e Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev e Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
A matemática dos africanos: Para a RD Congo, não há espaço para especulação. O empate ou a derrota significam a eliminação imediata. Apenas os três pontos garantem a sobrevida na competição através do índice técnico dos melhores terceiros colocados.
Tudo sobre