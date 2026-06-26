RD Congo x Uzbequistão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Em Atlanta, RD Congo decide seu futuro na Copa do Mundo diante do Uzbequistão

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao seu momento de definição máxima. Neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília), República Democrática do Congo e Uzbequistão se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela rodada final do Grupo K. O confronto coloca frente a frente uma seleção com fome de classificação e outra que apenas cumpre tabela. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo RDC UZB Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo K Data e Hora Sábado, 27de junho de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Drew Fischer (CAN) Assistentes Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN) Var Guillermo Pacheco (MEX) Onde assistir

Como chegam RD Congo e Uzbequistão para a partida?

A RD Congo entra em campo com uma missão clara: vencer ou arrumar as malas. Com apenas um ponto conquistado — fruto de um valioso empate por 1 a 1 com Portugal e uma derrota apertada por 1 a 0 para a Colômbia —, os Leopardos precisam obrigatoriamente dos três pontos para avançar como um dos melhores terceiros colocados do Mundial. O técnico Sébastien Desabre está convicto de que o desempenho da equipe tem sido positivo e, por isso, vai manter a base titular liderada por nomes experientes como Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka e o atacante Yoane Wissa.

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Jogadores da RD Congo comemoram empate com Portugal na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Do outro lado, o Uzbequistão entra em campo já sem nenhuma pretensão matemática no torneio. A equipe asiática acabou eliminada de forma precoce após sofrer duas duras derrotas (3 a 1 para a Colômbia e uma goleada por 5 a 0 para Portugal). Ciente de que a participação na Copa chegou ao fim, o técnico italiano Fabio Cannavaro deve aproveitar o duelo para observar atletas que tiveram menos minutos em campo, iniciando precocemente os testes para o próximo ciclo de olho em 2030, sem abrir mão do orgulho de buscar os primeiros pontos do país nesta edição.

Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

✅ Ficha do jogo: RD Congo x Uzbequistão

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo K - 3ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo K - 3ª rodada) 📅 Data: Sábado, 27 de junho de 2026

Sábado, 27 de junho de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Geórgia (EUA)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Geórgia (EUA) 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

📋 Prováveis Escalações

RD CONGO: Lionel Mpasi Nzau; Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Steve Kapuadi; Aaron Wan-Bissaka, Noah Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Arthur Masuaku; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

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UZBEQUISTÃO: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov e Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev e Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.