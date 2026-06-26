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Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir

Seleção brasileira retorna às quadras nesta quarta-feira (24)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
26/06/2026 12:00
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Jogadores da seleção masculina de vôlei durante a segunda semana da VNL
Jogadores da seleção masculina de vôlei durante a segunda semana da VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei retorna às quadras nesta sexta-feira (26), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Itália, a partir das 15h (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.

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    Na última quarta-feira (24), o Brasil foi superado por 3 sets a 1 pela Ucrânia, a primeira derrota da equipe na competição. A seleção caiu da primeira para a terceira posição da tabela, com 11 pontos, atrás de Japão e Estados Unidos. A Itália aparece em sétimo lugar, com 10 pontos. Na última quinta-feira (25), a equipe foi superada por 3 sets a 0, justamente pela Ucrânia.

    O técnico Bernardinho manteve a lista de relacionados sem mudanças para o segundo jogo da etapa da Eslovênia. O central Barreto, convocado para a segunda semana, não foi relacionado para o duelo contra a Itália, mas pode ser utilizado em outras partidas.

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    Seleção brasileira em ação durante partida contra a Ucrânia na VNL masculina
    Bloqueio brasileiro em ação durante partida contra a Ucrânia na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Masculina 2026
    Brasil x Itália

    📅 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 15h (de Brasília)
    📍 Local: Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Veja a lista de relacionados

    Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
    Opostos: Darlan e Bryan
    Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato
    Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
    Líberos: Maique e Douglas Pureza

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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