Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quinta-feira (25) terá uma rodada movimentada da Copa do Mundo, com confrontos que encerram a fase de grupos de diversas chaves. Entre os destaques do dia estão os duelos entre Japão e Suécia, Equador e Alemanha, além de Turquia e Estados Unidos. A programação ainda conta com Holanda, Austrália, Paraguai, Costa do Marfim e Curaçao em campo. Além disso, o confronto entre Cuiabá e Londrina agitam a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 25 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

17h – Equador x Alemanha – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv

17h – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV e Sportv 2

20h – Japão x Suécia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Tunísia x Holanda – CazéTV

23h – Paraguai x Austrália – CazéTV

23h – Turquia x Estados Unidos – CazéTV, Globo e Sportv

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O atacante Undav, da Alemanha, é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

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Série B

20h30 – Cuiabá x Londrina – Disney+

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