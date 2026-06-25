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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 06:00
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rudiger alemanha
Rüdiger em ação pela Alemanha, na Copa do Mundo (Foto: Alexander Hassenstein/AFP)

A quinta-feira (25) terá uma rodada movimentada da Copa do Mundo, com confrontos que encerram a fase de grupos de diversas chaves. Entre os destaques do dia estão os duelos entre Japão e Suécia, Equador e Alemanha, além de Turquia e Estados Unidos. A programação ainda conta com Holanda, Austrália, Paraguai, Costa do Marfim e Curaçao em campo. Além disso, o confronto entre Cuiabá e Londrina agitam a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 25 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    17h – Equador x Alemanha – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
    17h – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV e Sportv 2
    20h – Japão x Suécia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Tunísia x Holanda – CazéTV
    23h – Paraguai x Austrália – CazéTV
    23h – Turquia x Estados Unidos – CazéTV, Globo e Sportv

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    O atacante da Alemanha Undav é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    O atacante Undav, da Alemanha, é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Série B

    20h30 – Cuiabá x Londrina – Disney+

    ➡️ Clique para assistir na Disney+

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