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NWSL Challenge Cup 2026: o que é e onde assistir à final entre Gotham e Kansas

Competição abre oficialmente a temporada de títulos da liga norte-americana

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
26/06/2026 17:11
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Kansas x Gotham duelam pela NWSL Challenge Cup. (Divulgação)
Kansas x Gotham duelam pela NWSL Challenge Cup. (NWSL/Divulgação)

A temporada da National Women's Soccer League (NWSL) terá mais uma taça em disputa nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília). Gotham FC e Kansas City Current decidem a NWSL Challenge Cup 2026, torneio que funciona como a "Supercopa" do futebol feminino dos Estados Unidos e reúne os principais campeões da temporada anterior.

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    • A partida será disputada no ScottsMiracle-Gro Field, em Columbus, Ohio, cidade da futura franquia da liga. Além de valer o primeiro título do ano, o duelo marcará a primeira partida profissional de futebol feminino realizada no estado de Ohio. No Brasil, a decisão terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube.

    O Gotham FC chega como campeão da NWSL 2025, enquanto o Kansas City Current garantiu vaga após conquistar a NWSL Shield na última temporada. O Gotham conta com a lateral brasileira Bruninha, enquanto o Kansas tem Lorena e Debinha.

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    O que é a NWSL Challenge Cup?

    Criada em 2020, a NWSL Challenge Cup nasceu durante a pandemia de Covid-19 como um torneio emergencial disputado em formato de "bolha", permitindo que a liga mantivesse atividades em meio às restrições sanitárias. Naquela edição inaugural, o Houston Dash conquistou o primeiro título da história da competição.

    Nos anos seguintes, o torneio ganhou novos formatos: entre 2021 e 2022, passou a funcionar como uma competição de pré-temporada envolvendo todos os clubes da liga. Em 2023, foi disputado paralelamente ao campeonato nacional.

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    Desde 2024, a Challenge Cup assumiu o formato atual, com uma partida única entre o campeão da NWSL e o vencedor da NWSL Shield, troféu destinado ao clube de melhor campanha na temporada regular. Caso uma mesma equipe conquiste os dois títulos, a vaga é destinada ao vice-campeão da liga. Se houver empate no tempo regulamentar, o campeão é definido diretamente nos pênaltis, sem prorrogação.

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    Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)
    Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)

    Como está a temporada da NWSL?

    Enquanto a Challenge Cup define o primeiro campeão do ano, a temporada regular da NWSL segue bastante equilibrada. Após 13 rodadas, o San Diego Wave lidera a competição com 25 pontos. Logo atrás aparecem Utah Royals e Portland Thorns, ambos com 24 pontos. Washington Spirit, Gotham FC e Kansas City Current aparecem na sequência, todos ainda na briga pelas primeiras posições e pela classificação aos playoffs.

    A disputa segue acirrada na parte de cima da tabela, com apenas quatro pontos separando o líder do sexto colocado. Entre os destaques da temporada também estão Orlando Pride e North Carolina Courage, que permanecem na zona de classificação para a fase final.

    Onde assistir

    NWSL Challenge Cup 2026

    1. Jogo: Gotham FC x Kansas City Current
    2. Data e horário: sexta-feira, 26 de junho, às 21h
    3. Local: ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio, EUA)
    4. Transmissão no Brasil: Canal GOAT (YouTube)
    Bruninha está no Gotham desde 2022. (Foto: Gotham/Divulgação)
    Bruninha está no Gotham desde 2022. (Foto: Gotham/Divulgação)
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