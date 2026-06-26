NWSL Challenge Cup 2026: o que é e onde assistir à final entre Gotham e Kansas Competição abre oficialmente a temporada de títulos da liga norte-americana

A temporada da National Women's Soccer League (NWSL) terá mais uma taça em disputa nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília). Gotham FC e Kansas City Current decidem a NWSL Challenge Cup 2026, torneio que funciona como a "Supercopa" do futebol feminino dos Estados Unidos e reúne os principais campeões da temporada anterior.

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A partida será disputada no ScottsMiracle-Gro Field, em Columbus, Ohio, cidade da futura franquia da liga. Além de valer o primeiro título do ano, o duelo marcará a primeira partida profissional de futebol feminino realizada no estado de Ohio. No Brasil, a decisão terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube.

O Gotham FC chega como campeão da NWSL 2025, enquanto o Kansas City Current garantiu vaga após conquistar a NWSL Shield na última temporada. O Gotham conta com a lateral brasileira Bruninha, enquanto o Kansas tem Lorena e Debinha.

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O que é a NWSL Challenge Cup?

Criada em 2020, a NWSL Challenge Cup nasceu durante a pandemia de Covid-19 como um torneio emergencial disputado em formato de "bolha", permitindo que a liga mantivesse atividades em meio às restrições sanitárias. Naquela edição inaugural, o Houston Dash conquistou o primeiro título da história da competição.

Nos anos seguintes, o torneio ganhou novos formatos: entre 2021 e 2022, passou a funcionar como uma competição de pré-temporada envolvendo todos os clubes da liga. Em 2023, foi disputado paralelamente ao campeonato nacional.

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Desde 2024, a Challenge Cup assumiu o formato atual, com uma partida única entre o campeão da NWSL e o vencedor da NWSL Shield, troféu destinado ao clube de melhor campanha na temporada regular. Caso uma mesma equipe conquiste os dois títulos, a vaga é destinada ao vice-campeão da liga. Se houver empate no tempo regulamentar, o campeão é definido diretamente nos pênaltis, sem prorrogação.

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Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)

Como está a temporada da NWSL?

Enquanto a Challenge Cup define o primeiro campeão do ano, a temporada regular da NWSL segue bastante equilibrada. Após 13 rodadas, o San Diego Wave lidera a competição com 25 pontos. Logo atrás aparecem Utah Royals e Portland Thorns, ambos com 24 pontos. Washington Spirit, Gotham FC e Kansas City Current aparecem na sequência, todos ainda na briga pelas primeiras posições e pela classificação aos playoffs.

A disputa segue acirrada na parte de cima da tabela, com apenas quatro pontos separando o líder do sexto colocado. Entre os destaques da temporada também estão Orlando Pride e North Carolina Courage, que permanecem na zona de classificação para a fase final.

Onde assistir

NWSL Challenge Cup 2026

Jogo: Gotham FC x Kansas City Current Data e horário: sexta-feira, 26 de junho, às 21h Local: ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio, EUA) Transmissão no Brasil: Canal GOAT (YouTube)