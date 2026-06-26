Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Áustria nesta sexta-feira (26) Programação desta sexta-feira (26) marca início das atividades

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (26) as atividades do GP da Áustria 2026, disputado no Red Bull Ring. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h, acontece o Treino Livre 2, nova sessão de testes da oitava etapa do calendário.

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Onde assistir ao GP da Áustria hoje:

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Qual a previsão do tempo oficial da F1?

Para o primeiro dia de ação na pista do GP da Áustria, na sexta-feira (26), quando acontecem os dois primeiros treinos livres, o céu deve permanecer limpo, com temperaturas variando entre 14,5°C e 31°C. Os ventos serão fracos, com rajadas de até 22 km/h, enquanto a temperatura da pista poderá alcançar 51°C.

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Sexta-feira volta a ter peso de preparação para o fim de semana

Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia, que fecha a programação da etapa. O fim de semana, então, contará com três treinos livres, a classificação e a corrida.

Para dar sequência ao calendário, pilotos retornam à pista no sábado (27) para a última sessão de testes e, enfim, para a classificação da corrida principal. O GP da Áustria será realizado no domingo (28), a partir das 10h (de Brasília).

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Lewis Hamilton, da Ferarri, correndo no GP da Áustria pela F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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