Cabo Verde x Arábia Saudita: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo
Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Como chegam as equipes para o jogo?
Cabo Verde entra em campo dependendo apenas de si para avançar à fase mata-mata. A seleção africana soma dois pontos após empates contra Espanha e Uruguai, e uma vitória garante ao menos a ultrapassagem de um concorrente direto na tabela. Embalada pelas boas atuações defensivas nas duas primeiras rodadas, a equipe aposta na experiência de Vozinha, na liderança de Jamiro Monteiro e na velocidade de Ryan Mendes para buscar a classificação histórica.
O técnico Pedro Leitão, o Bubista, terá um desfalque importante para o confronto decisivo. O lateral-esquerdo Sidny Cabral está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar a Willy Semedo. A orientação da comissão técnica é manter o equilíbrio entre defesa e ataque para evitar os perigosos contra-ataques sauditas.
Do outro lado, a Arábia Saudita chega pressionada após conquistar apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. Depois do empate diante do Uruguai e da derrota por 4 a 0 para a Espanha, a equipe comandada por Georgios Donis precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.
A esperança saudita segue nos pés de Salem Al-Dawsari, principal referência técnica da seleção e responsável por liderar as ações ofensivas da equipe. Além da vitória, os asiáticos acompanham o duelo entre Espanha e Uruguai, já que uma combinação favorável de resultados pode ser decisiva para suas chances de classificação.
Tudo sobre Cabo Verde x Arábia Saudita (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Cabo Verde 🆚 Arábia Saudita
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo H
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Cabo Verde
Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Willy Semedo; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares.
Técnico: Pedro Leitão (Bubista).
🟢 Arábia Saudita
Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Al Juwayr, Nasser Al Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al Khaibari e Moteb Al Harbi; Firas Al-Buraikan.
Técnico: Georgios Donis.
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