Argélia x Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

Argélia e Áustria se enfrentam neste sábado, às 23h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo e Sportv.

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Ficha do jogo ALG AUT Copa do Mundo 3ª rodada - Grupo J Data e Hora sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília) Local Arrowhead Stadium, em Kansas Árbitro Ilgiz Tantashev (UZB) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Argélia chega para a rodada decisiva do Grupo J dependendo apenas de si para avançar à fase eliminatória. Os Fennecs estrearam com derrota para a Argentina, mas se recuperaram ao vencer a Jordânia de virada por 2 a 1, conquistando seus primeiros três pontos na competição. O resultado manteve os argelinos vivos na briga pela classificação e empatados com a Áustria em pontuação, atrás apenas nos critérios de desempate.

Para garantir a vaga sem depender de outros resultados, a equipe comandada por Vladimir Petkovic precisa vencer o confronto direto. A principal baixa é o atacante Mohamed Amoura, lesionado desde a primeira rodada. Com isso, Riyad Mahrez assume ainda mais protagonismo em um time que busca repetir a campanha histórica de 2014, quando alcançou as oitavas de final.

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A Áustria, por sua vez, começou a Copa do Mundo com vitória e chegou à segunda rodada em posição confortável, mas acabou derrotada por 2 a 0 pela Argentina. Mesmo com o revés diante dos atuais campeões mundiais, a seleção de Ralf Rangnick segue na zona de classificação e depende apenas de um empate para avançar ao mata-mata.

Os austríacos chegam pressionados a apresentar um desempenho ofensivo melhor do que o mostrado contra a Argentina, partida em que criaram poucas oportunidades de gol. Para o duelo decisivo, Rangnick pode promover mudanças no setor de ataque, com o experiente Marko Arnautovic surgindo como opção para iniciar entre os titulares e dar mais poder de fogo à equipe.

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Tudo sobre Argélia x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argélia 🆚 Áustria

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo J

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: CazéTV, Globo, Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Áustria

Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba e Laimer; Xaver Schlager e Seiwald; Schmid, Wanner e Sabitzer; Arnautovic.

Técnico: Ralf Rangnick.

🟢 Argélia

Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Boudaoui e Bentaleb; Chaibi, Maza e Mahrez; Gouiri.

Técnico: Vladimir Petkovic.

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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