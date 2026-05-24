Neste domingo (24), a agenda do futebol conta com jogos decisivos ao redor do mundo. Com a última rodada da Premier League, Campeonato Italiano e finais na Argentina e na África. No Brasil, o dia será movimentado com partidas do Brasileirão Série A e B.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 24 de maio de 2026):

Campeonato Italiano

10h – Parma x Sassuolo – Xsports e Disney+

13h – Napoli x Udinese – Disney+

15h45 – Milan x Cagliari – Disney+

15h45 – Cremonese x Como – Disney+

15h45 – Hellas Verona x Roma – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

15h45 – Lecce x Genoa – Disney+

15h45 – Torino x Juventus – Disney+

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➡️ Clique para assistir no Disney+

Premier League

12h – Brighton x Manchester United – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

12h – Burnley x Wolverhampton – Disney+

12h – Crystal Palace x Arsenal – Disney+

12h – Fulham x Newcastle – Disney+

12h – Liverpool x Brentford – Xsports e Disney+

12h – Manchester City x Aston Villa – Disney+

12h – Nottingham Forest x Bournemouth – Disney+

12h – Sunderland x Chelsea – Disney+

12h – Tottenham x Everton – Disney+

12h – West Ham x Leeds United – Disney+

Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Campeonato Argentino - Apertura (final)

15h30 – River Plate x Belgrano – Disney+

La Liga

16h – Villarreal x Atlético de Madrid – Disney+

Campeonato Brasileiro

16h – Cruzeiro x Chapecoense – Prime Video

16h – Remo x Athletico-PR – Premiere

18h30 – Corinthians x Atlético-MG – Record, CazéTV e Premiere

20h30 – Vasco x RB Bragantino – Sportv e Premiere

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Campeonato Brasileiro - segunda divisão

16h – Atlético-GO x São Bernardo – Disney+

16h30 – CRB x Ponte Preta – SportyNet, Xsports e Disney+

18h30 – América-MG x Vila Nova – Disney+

19h – Avaí x Goiás – RedeTV!, SportyNet, Xsports e Disney+

20h30 – Operário-PR x Criciúma – ESPN e Disney+

Champions League Africana (final)

16h – AS Far Rabat x Mamelodi Sundowns – DAZN

MLS

18h – Columbus Crew x Atlanta United – Apple TV

20h – Inter Miami x Philadelphia United – Apple TV

22h – Los Angeles FC x Seattle Sounders – Apple TV

Campeonato Mexicano

22h – Pumas UNAM x Cruz Azul – SportyNet

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