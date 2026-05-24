Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (24/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Neste domingo (24), a agenda do futebol conta com jogos decisivos ao redor do mundo. Com a última rodada da Premier League, Campeonato Italiano e finais na Argentina e na África. No Brasil, o dia será movimentado com partidas do Brasileirão Série A e B.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 24 de maio de 2026):
Campeonato Italiano
10h – Parma x Sassuolo – Xsports e Disney+
13h – Napoli x Udinese – Disney+
15h45 – Milan x Cagliari – Disney+
15h45 – Cremonese x Como – Disney+
15h45 – Hellas Verona x Roma – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
15h45 – Lecce x Genoa – Disney+
15h45 – Torino x Juventus – Disney+
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Premier League
12h – Brighton x Manchester United – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
12h – Burnley x Wolverhampton – Disney+
12h – Crystal Palace x Arsenal – Disney+
12h – Fulham x Newcastle – Disney+
12h – Liverpool x Brentford – Xsports e Disney+
12h – Manchester City x Aston Villa – Disney+
12h – Nottingham Forest x Bournemouth – Disney+
12h – Sunderland x Chelsea – Disney+
12h – Tottenham x Everton – Disney+
12h – West Ham x Leeds United – Disney+
Campeonato Argentino - Apertura (final)
15h30 – River Plate x Belgrano – Disney+
La Liga
16h – Villarreal x Atlético de Madrid – Disney+
Campeonato Brasileiro
16h – Cruzeiro x Chapecoense – Prime Video
16h – Remo x Athletico-PR – Premiere
18h30 – Corinthians x Atlético-MG – Record, CazéTV e Premiere
20h30 – Vasco x RB Bragantino – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro - segunda divisão
16h – Atlético-GO x São Bernardo – Disney+
16h30 – CRB x Ponte Preta – SportyNet, Xsports e Disney+
18h30 – América-MG x Vila Nova – Disney+
19h – Avaí x Goiás – RedeTV!, SportyNet, Xsports e Disney+
20h30 – Operário-PR x Criciúma – ESPN e Disney+
Champions League Africana (final)
16h – AS Far Rabat x Mamelodi Sundowns – DAZN
MLS
18h – Columbus Crew x Atlanta United – Apple TV
20h – Inter Miami x Philadelphia United – Apple TV
22h – Los Angeles FC x Seattle Sounders – Apple TV
Campeonato Mexicano
22h – Pumas UNAM x Cruz Azul – SportyNet
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