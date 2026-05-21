Com brilho de ex-Palmeiras e Botafogo, time da MLS faz história

O Colorado Rapids está de volta aos holofotes do futebol dos Estados Unidos. Na noite desta quarta-feira (20), a equipe contou com o brilho e a liderança do brasileiro cria do Botafogo e que teve passagem pelo Palmeiras, Rafael Navarro para vencer o San Jose Earthquakes por 2 a 0, em partida válida pelas quartas de final da US Open Cup. A vitória encerrou um jejum de quase três décadas: o clube não chegava à semifinal do torneio desde 1999.

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Rafael Navarro em ação pelo Colorado Rapids (Foto: Divulgação)

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Capitão e referência técnica, Navarro vive um momento iluminado em solo norte-americano. Na partida contra o San Jose, o atacante chegou a balançar as redes de cabeça aos 24 minutos, mas o lance foi invalidado pela arbitragem. No entanto, o camisa 9 não passou em branco. Após Darren Yapi abrir o placar no primeiro tempo, Navarro converteu um pênalti nos acréscimos para selar a classificação.

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Os números do centroavante na temporada são impressionantes, acumulando 14 participações diretas em gols em apenas 17 jogos disputados, sendo nove bolas na rede e cinco assistências. Especificamente na Open Cup, o desempenho mantém o alto nível, com três participações em três partidas, somando um gol e duas assistências.

— Sabíamos o quanto essa classificação era importante para o clube e para a nossa torcida. Conseguir levar o Colorado de volta à semifinal da competição depois de tanto tempo é algo muito especial. Fico feliz por poder ajudar com mais um gol e retribuir dentro de campo toda a confiança que esse grupo deposita em mim. Tivemos personalidade do começo ao fim e mostramos mais uma vez a força desse elenco — celebrou Navarro após o apito final.

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A trajetória do Colorado Rapids até o "Final Four" da competição foi construída com solidez diante de adversários de diferentes divisões do futebol norte-americano. A caminhada começou com as vitórias sobre o Union Omaha e o Colorado Springs Switchbacks nas fases anteriores, culminando agora no triunfo dominante sobre o San Jose Earthquakes, que ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste da MLS.

O Colorado Rapids agora vira a chave para a MLS, onde enfrenta o FC Dallas neste sábado (23). Já o sonho do título da Open Cup continua em setembro, com o duelo da semifinal diante do St. Louis City marcado para o dia 15, em jogo único.