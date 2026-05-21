Jorge Jesus deixa o Al-Nassr e revela: 'Penso em ir ao Rio'

O técnico português Jorge Jesus confirmou, nesta quinta-feira (21), que está deixando o Al-Nassr logo após conquistar o Campeonato Saudita. O treinador encerrou sua passagem pelo clube com vitória por 4 a 1 sobre o Damac, em jogo marcado por dois gols de Cristiano Ronaldo.

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Em entrevista ao canal "Goat", Jorge Jesus destacou a dificuldade do projeto e revelou que aceitou o desafio principalmente pela promessa feita a Cristiano Ronaldo: ajudá-lo a conquistar seu primeiro título nacional na Arábia Saudita.

— Foi uma vitória de todos. Era um projeto difícil porque, do outro lado, tinha o Al-Hilal, que eu praticamente ajudei a construir. Para vencê-los, precisávamos ser muito melhores, e fomos. Criamos um grupo muito unido. Essa conquista é de toda a gente e principalmente do Cris, que ainda não tinha ganhado nenhum título na Arábia Saudita — afirmou.

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O treinador ainda revelou que sua saída já estava planejada desde o início da trajetória no clube.

— Só aceitei esse desafio porque disse a ele: "Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título e depois vou embora". E é o caso. Acabou. Foi meu último jogo pelo Al-Nassr — completou.

De volta ao Rio?

Mesmo encerrando sua passagem pelo futebol saudita, Jorge Jesus despistou sobre o futuro profissional. O português afirmou que primeiro vai descansar em Portugal antes de passar férias no Brasil — mais precisamente no Rio de Janeiro, cidade onde viveu momentos marcantes no comando do Flamengo.

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— Vou para Portugal passar alguns dias de férias e depois penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Mas não para treinar. Vou só para férias — declarou.

Ídolo da torcida rubro-negra após a histórica temporada de 2019, Jorge Jesus voltou a ser ligado ao futebol brasileiro nos últimos meses, mas evitou qualquer sinalização sobre um possível retorno ao país.

Cristiano Ronaldo exaltado

Na entrevista, Jorge Jesus também fez questão de elogiar Cristiano Ronaldo e destacou a importância do craque português para o crescimento internacional do Al-Nassr.

— Foi o título mais difícil que conquistei na Arábia Saudita. Pelo Al-Hilal fui campeão com 16 pontos de vantagem, agora foi muito mais equilibrado. O clube está crescendo muito e o Cris ajudou o Al-Nassr a ganhar uma dimensão mundial — concluiu.

CR7 com o troféu da Liga Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

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