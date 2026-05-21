Emoção de Cristiano Ronaldo após título saudita viraliza: 'Absurdo'

O Al-Nassr goleou o Damac por 4 a 1, nesta quinta-feira (21), pela última rodada do Campeonato Saudita. O resultado fez a equipe de Cristiano Ronaldo conquistar o título da principal competição da Arábia Saudita. Durante a comemoração, reações do craque português com a conquista viralizaram nas redes sociais.

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O camisa 7 se mostrou emocionado em diversos momentos da partida. Ele foi peça fundamental na vitória da equipe do técnico Jorge Jesus ao marcar dois gols na goleada, sendo um golaço de falta.

Após a conquista, Cristiano Ronaldo conduziu a festa dos torcedores do Al-Nassr. Com um surdo em mãos, ele conduziu a comemoração dos torcedores dentro do gramado. Além disso, o português chegou a chorar ao levantar a taça com os companheiros.

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As reações do astro do futebol internacional viralizaram nas redes sociais. Torcedores e fãs do atacante se emocionaram com as cenas do jogador. Veja abaixo:

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Como foi Al-Nassr x Damac

Texto por: Igor Reis

No primeiro tempo, a partida demorou a engrenar, somente aos 15 minutos o Al Nassr conseguiu chegar pela primeira vez. Após um escanteio, Alkhaibari chuta de fora da área; a bola ainda desvia e passa perto da trave, levando perigo. Na sequência, Coman achou Mané dentro da área, que chutou em cima do goleiro Kewin. Com a pressão do jogo simultâneo do Al Hilal, que estava até o momento assumindo a liderança da competição, o Al Nassr se viu obrigado a aumentar o ritmo do jogo, e aos 34 a pressão surtiu efeito. Depois de um escanteio, o senegalês, camisa 10 da equipe, apareceu sozinho na área e abriu o placar, recolocando o time na liderança do campeonato.

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No segundo tempo, o jogo ganhou ainda mais tensão, pois, no início da segunda etapa, Coman aumentou a vantagem para o Al Nassr, deixando o time em uma situação mais confortável, mas o clima logo esquentou quando um pênalti foi marcado para o Damac e Sylla diminuiu a distância no placar. Quando o Damac parecia ameaçar a vitória do time da casa, Cristiano Ronaldo apareceu e, de falta, recolocou a vantagem em dois gols para o Nassr. E, para sacramentar o resultado, ele apareceu novamente, recebendo na grande área. O português chutou forte e matou o resultado com o quarto gol do Al Nassr, garantindo enfim o troféu da liga, depois de uma fila de sete anos de espera.

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