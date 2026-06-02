Fortaleza x Vitória: onde assistir ao primeiro jogo da final da Copa do Nordeste
Equipes se enfrentam no primeiro jogo da final da competição
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Nesta terça-feira (2), Fortaleza e Vitória se enfrentam às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, Sportynet e Canal do Benja/TMC.
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Como chegam as equipes para o jogo?
O Fortaleza chega para a decisão após derrota por 1 a 0 para o Athletic, pela Série B. Na Copa do Nordeste, porém, a equipe comandada por Thiago Carpini vive momento positivo e busca o tetracampeonato regional depois de eliminar o Sport na semifinal.
Para o confronto, o Tricolor deve contar com o retorno de Pierre ao meio-campo. Carpini também deve mandar a campo força máxima após poupar alguns titulares na última rodada. A única baixa confirmada é o atacante Miritello, suspenso após expulsão na semifinal. Matheus Rossetto segue como dúvida.
Do outro lado, o Vitória também vem de derrota no Campeonato Nacional, mas chega embalado pela campanha no mata-mata da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro eliminou Ceará e ABC nas fases anteriores e tenta conquistar seu quinto título da competição, voltando a uma final regional pela primeira vez desde 2010.
Jair Ventura terá problemas para escalar a equipe por conta de diversas ausências no departamento médico. Sem Nathan Mendes e Gabriel Baralhas, lesionados, a tendência é que Edenilson atue na lateral direita e Caíque Gonçalves ganhe espaço no meio-campo.
Tudo sobre Fortaleza x Vitória (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Fortaleza 🆚 Vitória
Final da Copa do Nordeste (ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
👁️ Onde assistir: SBT, Sportynet e Canal do Benja/TMC.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Fortaleza
João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Mucuri; Vitinho e Luiz Fernando.
Técnico: Thiago Carpini.
🔴 Vitória
Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
Técnico: Jair Ventura.
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