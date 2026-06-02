Nesta terça-feira (2), Fortaleza e Vitória se enfrentam às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, Sportynet e Canal do Benja/TMC.

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Como chegam as equipes para o jogo?

O Fortaleza chega para a decisão após derrota por 1 a 0 para o Athletic, pela Série B. Na Copa do Nordeste, porém, a equipe comandada por Thiago Carpini vive momento positivo e busca o tetracampeonato regional depois de eliminar o Sport na semifinal.

Para o confronto, o Tricolor deve contar com o retorno de Pierre ao meio-campo. Carpini também deve mandar a campo força máxima após poupar alguns titulares na última rodada. A única baixa confirmada é o atacante Miritello, suspenso após expulsão na semifinal. Matheus Rossetto segue como dúvida.

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Do outro lado, o Vitória também vem de derrota no Campeonato Nacional, mas chega embalado pela campanha no mata-mata da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro eliminou Ceará e ABC nas fases anteriores e tenta conquistar seu quinto título da competição, voltando a uma final regional pela primeira vez desde 2010.

Jair Ventura terá problemas para escalar a equipe por conta de diversas ausências no departamento médico. Sem Nathan Mendes e Gabriel Baralhas, lesionados, a tendência é que Edenilson atue na lateral direita e Caíque Gonçalves ganhe espaço no meio-campo.

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Tudo sobre Fortaleza x Vitória (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza 🆚 Vitória

Final da Copa do Nordeste (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

👁️ Onde assistir: SBT, Sportynet e Canal do Benja/TMC.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Mucuri; Vitinho e Luiz Fernando.

Técnico: Thiago Carpini.

🔴 Vitória

Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Técnico: Jair Ventura.

Equipes se enfrenta no primeiro jogo da final (Foto: Arte/Lance!)

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