País de Gales x Gana: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa

Dia 02/06/2026
04:00
País de Gales x Gana batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
imagem cameraPaís de Gales x Gana batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
País de Gales e Gana se enfrentam nesta terça-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Cardiff City Stadium, em Cardiff (PAI), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ge tv (YouTube) e Sportv (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

O País de Gales encara o amistoso como parte da preparação para a Copa do Mundo e a partida tem peso simbólico, já que marca o 150º aniversário da Football Association of Wales, a terceira federação de futebol mais antiga do mundo. O técnico Craig Bellamy terá baixas importantes: Jordan James, Rubin Colwill, Mark Harris e Liam Cullen foram descartados por lesão, enquanto Harry Wilson e Ben Cabango deixaram a lista de última hora. Por outro lado, Connor Roberts, Chris Mepham e Ben Davies retornam de lesão e reforçam o grupo.

Gana, por sua vez, busca sua primeira vitória em amistosos no ano na reta final da preparação para o Mundial, onde enfrentará Inglaterra, Croácia e Panamá no Grupo L. O técnico Carlos Queiroz terá desfalques significativos: Mohammed Kudus e Mohammed Salisu estão fora, impactando diretamente a criação ofensiva e a solidez defensiva. Jordan Ayew, Thomas Partey e Antoine Semenyo devem liderar a equipe em Cardiff.

Tudo sobre País de Gales x Gana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

País de Gales 🆚 Gana
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Cardiff City Stadium, em Cardiff (PAI)
👁️ Onde assistir: ge tv (YouTube) e Sportv (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Darlow; Connor Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham e Neco Williams; Ethan Ampadu e Josh Sheehan; Brennan Johnson, Joel Colwill e Sorba Thomas; Kieffer Moore.

🔴🟡Gana (Técnico: Carlos Queiroz)
Ati-Zigi; Djiku, Abdul Mumin, Aidoo e Baba Abdul Rahman; Thomas Partey e Elisha Owusu; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Ernest Nuamah; Abdul Fatawu Issahaku.

