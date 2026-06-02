Haiti x Nova Zelândia: onde assistir ao jogo do adversário do Brasil na Copa do Mundo
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
Haiti e Nova Zelândia se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv
O Haiti é um dos adversários do Brasil na Copa do Mundo e integra o Grupo C ao lado de Brasil, Marrocos e Escócia — a estreia será no dia 13 de junho, em Boston, contra os escoceses. O técnico Sébastien Migné deve escalar força máxima para seguir entrosando a equipe, embora o veterano atacante Nazon será poupado. A esperança ofensiva recai sobre Wilson Isidor, do Sunderland, enquanto o zagueiro Adé, da LDU, é presença importante na defesa.
Ficha do jogo
A Nova Zelândia, por sua vez, está no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Irã — a estreia será no dia 15 de junho, em Los Angeles, contra os iranianos. O técnico Darren Bazeley contará com sua força máxima, incluindo o artilheiro Chris Wood, do Nottingham Forest, que se recuperou de lesão e fez dupla com Igor Jesus. O lateral Tommy Payne também é destaque da equipe.
✅ FICHA TÉCNICA
Haiti 🆚 Nova Zelândia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Haiti (Técnico: Sébastien Migné)
Placide; Arcus, Adé, Lacroix e Duverne; Simone, Jean-Jacques, Bellegarde e Joseph; Casimir e Wilson Isidor.
⚪⚫ Nova Zelândia (Técnico: Darren Bazeley)
Paulsen; Payne, Surman, Bindon e Cacace; Bayliss, Bell, Stamenic e Randall; Chris Wood e Barbarouses.
