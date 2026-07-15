Aposta do setorista: Kauã Pavuna pode seguir os passos de Vini Jr do Flamengo à Copa de 2030 Semelhanças com Ronaldinho e destaque na base fazem o jovem despontar como uma projeção para o futuro da Seleção

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O velho ditado diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas, quando o assunto é o Flamengo e a formação de talentos, a história insiste em desafiar a lógica. Depois de revelar nomes como Zico, Adriano, Vini Jr e Lucas Paquetá, o clube carioca vê surgir mais um garoto capaz de fazer sonhar. Aos 15 anos, Kauã Pavuna ainda está distante do futebol profissional, mas já desperta uma pergunta inevitável após mais uma eliminação do Brasil em Copa do Mundo: será ele um dos protagonistas da Seleção em 2030?

É cedo? Muito cedo. Projetar a carreira de um atleta dessa idade sempre envolve riscos. O futebol está repleto de promessas que não confirmaram o potencial. Mas também é verdade que alguns talentos são diferentes desde o primeiro contato com a bola. Foi assim com Vinícius Júnior no Flamengo. Foi assim com Neymar, que, em 2010, aos 18 anos, encantava o futebol brasileiro e mobilizava uma campanha nacional para disputar a Copa do Mundo da África do Sul, mesmo sem ter sido convocado por Dunga.

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Hoje, guardadas todas as proporções, Kauã Pavuna começa a despertar esse tipo de expectativa entre quem acompanha a base rubro-negra.

Atacante que "pensa" e controla o jogo, formamos sim... pic.twitter.com/dHNqfpwH2d — 5 ESTRELAS (@cincoestrelasbr) March 30, 2026

Kauã Pavuna: um camisa 10 em extinção

O que mais chama atenção em Kauã Pavuna não é apenas o drible. Nem a velocidade. Muito menos a personalidade para enfrentar adversários mais velhos. É a forma como interpreta o jogo.

Kauã Pavuna em comemoração pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Arquivo pessoal)

Em um futebol cada vez mais ocupado por pontas velozes e jogadores de corredor, Kauã faz exatamente o caminho contrário. Atua pelo centro, entre as linhas, pede a bola em espaços reduzidos, acelera o jogo com passes verticais e organiza a equipe como um autêntico camisa 10. É justamente esse perfil que se tornou raro no futebol moderno.

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O controle curto da bola, a facilidade para escapar da marcação em espaços apertados, a criatividade e a capacidade de quebrar linhas fazem do meia um jogador diferente da maioria dos atletas da sua geração.

Comparação de torcedores com Ronaldo Gaúcho

Dentro do Flamengo e também nas redes sociais, muitos já enxergam semelhanças técnicas com Ronaldinho Gaúcho. A comparação passa pelas características: condução próxima da bola, improviso, dribles curtos e criatividade para encontrar soluções onde poucos enxergam espaço.

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Kauã Pavuna em partida pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Arquivo pessoal)

Encantando quem costuma ser cauteloso

O entusiasmo em torno de Kauã Pavuna não está restrito à torcida. Internamente, pessoas do departamento de futebol do Flamengo admitem que o meia impressiona a cada nova atuação. Inclusive profissionais conhecidos por adotar uma postura mais cautelosa quando o assunto é avaliar jovens talentos.

A avaliação é de que ele reúne características cada vez mais difíceis de encontrar. É justamente essa combinação que faz muita gente enxergar nele um possível talento geracional.

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Kauã Pavuna já brilhou fora do Brasil pelo Flamengo e pelas seleções de base

Pelo Flamengo, Kauã disputou torneios internacionais na Holanda, Itália e México, conquistando títulos e deixando ótima impressão diante de escolas tradicionais do futebol mundial. Pela Seleção Brasileira Sub-17, também vem acumulando destaque.

Em maio, participou do Torneio Vlatko Markovic, na Croácia, competição em que o Brasil terminou como vice-campeão. Contra o Japão, marcou um golaço após aplicar um lençol no goleiro adversário, lance que repercutiu entre observadores da base.

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Os dois gols do Kauã Pavuna vs Japão

Um deles um golaço dando chapéu no goleiro. Absurdo de jogador que a base do Flamengo tem.



O que mais me chama atenção é a personalidade desse mlk. Já precisa ser introduzido no contexto sub 17. https://t.co/9Nte7WZAvP pic.twitter.com/XmocbN13cs — Impopular Opinião (@impopularopniao) May 22, 2026

No fim de junho, foi novamente convocado pelo técnico Guilherme Dalla Déa para amistosos diante do Chile, em Santiago, como parte da preparação para a Liga Evolução. Nos dois compromissos, confirmou as expectativas ao marcar gols e distribuir assistências.

Gigantes do futebol europeu de olho na joia do Flamengo

As atuações já despertaram o interesse de gigantes do futebol europeu. Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e Manchester City monitoram a evolução do meia. Entre eles, o clube catalão foi quem demonstrou maior interesse inicial pelo jogador.

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O assédio ainda faz parte apenas da fase de observação, algo natural para atletas dessa idade, mas reforça a percepção de que Kauã Pavuna já entrou definitivamente no radar internacional.

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O caminho até 2030 ainda é longo

Daqui até a Copa do Mundo de 2030, muita coisa pode acontecer. Lesões, evolução física, amadurecimento emocional e adaptação ao futebol profissional costumam separar boas promessas dos grandes craques. Mas toda geração começa com um nome que desperta curiosidade.

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Em 2010, muitos brasileiros defendiam que Neymar deveria estar na Copa antes mesmo de estrear em grandes competições internacionais. Dezesseis anos depois, com o Brasil novamente eliminado e iniciando mais um ciclo, talvez seja cedo demais para colocar qualquer responsabilidade sobre um garoto de apenas 15 anos.

Ainda assim, quando se observa o que Kauã Pavuna faz hoje na base do Flamengo, o que ele já entrega na Seleção Brasileira e o interesse que desperta dentro e fora do país, fica difícil não imaginar que, daqui a quatro anos, aquele menino que hoje encanta no Sub-17 possa chegar ao Mundial de 2030 com a mesma idade, o mesmo brilho e a mesma expectativa que um dia cercaram Neymar.

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Kauã Pavuna em comemoração pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Arquivo pessoal)

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