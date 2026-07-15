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Flamengo transmite amistoso contra o Olimpia para o Brasil e exterior; veja os detalhes

Rubro-Negro faz o último amistoso da intertemporada antes da retomada do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 14:35
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Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica
Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica (Foto: Divulgação/Flamengo)

O torcedor rubro-negro terá mais uma oportunidade de acompanhar o Flamengo durante a intertemporada. O amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, terá transmissão ao vivo da FlamengoTV para o Brasil e também para o público internacional.

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    • Como parte da estratégia de expansão da plataforma oficial do clube, a FlamengoTV fará duas transmissões simultâneas: uma em português e outra em espanhol. A cobertura em português começa às 17h (de Brasília), três horas antes da bola rolar, enquanto a versão em espanhol terá início às 19h.

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    Na transmissão em português, a narração será de João Guilherme. O pré-jogo contará com Dani Boaventura e Athirson diretamente do gramado do Mané Garrincha, enquanto Victor, o Falso 9, e Bruno Ourique participam dos comentários no estúdio.

    Último amistoso da intertemporada

    O duelo contra o Olimpia será o último teste da equipe comandada por Leonardo Jardim antes da retomada do calendário nacional. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro realizou uma intertemporada em Portugal, onde conquistou o Troféu do Algarve. O desempenho foi aprovado internamente, com duas vitórias e um empate em três partidas.

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    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica
    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Divulgação)

    Além da preparação para a sequência da temporada, o amistoso em Brasília servirá para que a comissão técnica faça os últimos ajustes antes do retorno oficial às competições. A partida será disputada com a presença de público no Mané Garrincha, e os ingressos seguem sendo comercializados.

    O confronto também reúne dois dos clubes mais tradicionais da América do Sul. Juntos, Flamengo e Olimpia somam sete títulos da Libertadores e voltam a se enfrentar em um duelo que coloca frente a frente duas camisas históricas do continente.

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    Flamengo volta ao Brasileirão na próxima semana

    Após o amistoso, o Flamengo voltará as atenções para o Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso oficial depois da paralisação será no dia 22 de julho, fora de casa, contra a Chapecoense. Na sequência, o Rubro-Negro fará sua primeira partida no Maracanã após a Copa do Mundo, diante do São Paulo, pela 20ª rodada da competição.

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