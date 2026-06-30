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Futebol nasceu no Paraguai? Vitória na Copa reacende debate

A tese possui documentação histórica e foi defendida pela Conmebol

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
30/06/2026 10:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A histórica classificação da seleção do Paraguai sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, nesta última segunda-feira (29), foi além das quatro linhas. Em entrevista coletiva, o técnico Gustavo Alfaro evocou o resgate da "identidade" de sua equipe para explicar a vitória sobre a potência europeia. Essa essência se entrelaça com uma das teses mais fascinantes do esporte: a de que o futebol não nasceu na Europa, mas foi inventado pelos indígenas guaranis em solo paraguaio, séculos antes da regulamentação britânica.

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    • "Eles (europeus) se formaram nas academias de primeiro nível, nós viemos da terra vermelha, jogando descalços nessa terra", declarou Alfaro, exaltando seus atletas após o apito final. "A resistência está em nosso documento de identidade. Eu disse aos jogadores que, no hino, queria ver 26 guerreiros e, ao terminar, um grupo de lendas."

    Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai em ação (Foto:: Raul ARBOLEDA / AFP)
    Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

    ➡️Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na Copa

    Futebol no Paraguai antes da oficialização do esporte

    Embora o treinador estivesse se referindo à realidade social e à formação dos atletas modernos, a metáfora da "terra vermelha" e do esporte jogado descalço encontra eco nas origens do futebol paraguaio. Um dos documentos mais antigos que falam sobre a prática do futebol no Paraguai remete ao ano de 1639, com a publicação de "Tesoro de la Lengua Guaraní" ("Tesouro da Língua Guarani"), escrito pelo jesuíta Antonio Ruiz de Montoya.

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    O livro detalha como os guaranis se divertiam praticando uma modalidade muito parecida com o futebol que conhecemos hoje, utilizando o peito do pé para fazer suas jogadas. Além disso, também recolhe o vocabulário usado pelos povos originários para denominar a bola de borracha e para o próprio esporte, conhecido entre os guaranis como "manga ñembosarai" (na tradução literal do idioma nativo, significa "jogar bola com os pés").

    Outros dois registros históricos remetem aos anos de 1771 e 1793. O primeiro deles é o livro "Las Misiones del Paraguay" ("As Missões do Paraguai"), publicado pelo jesuíta José Cardiel. A fonte, que descreve uma jornada dominical de futebol em uma das missões fundadas pela Companhia de Jesus, aponta a existência de regras e apostas por parte do público e dos participantes. Poucos anos depois, um registro muito parecido foi feito por outro jesuíta, o catalão José Manuel Peramás, na publicação "Platón y los Guaraníes" ("Platão e os Guaranis").

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    Diante desses dados, o diretor Marcos Ybáñez criou o documentário "Los Guaraníes Inventaron el Fútbol" ("Os Guaranis Inventaram o Futebol"), em 2014. Além de citar as fontes históricas, a obra reforça a teoria por meio do testemunho de um de seus principais defensores, o sacerdote espanhol Bartomeu Meliá.

    O estudioso da cultura guarani acreditava que o esporte nasceu na cidade paraguaia de San Ignacio Guazú, a primeira das missões fundadas pelos jesuítas no Rio da Prata (em 1609). O município ainda conta, inclusive, com um museu que reivindica a paternidade futebolística do local.

    Embora a narrativa oficial da Fifa date a criação do esporte em 1863, na Inglaterra (oficializada pela fundação da Football Association, que padronizou as regras do esporte), a sólida hipótese histórica que defende os guaranis como verdadeiros inventores do jogo foi endossada publicamente pela própria Conmebol. Segundo Ybáñez, se o futebol paraguaio atual se caracteriza por ser aguerrido, como o treinador Gustavo Alfaro destacou na coletiva pós-jogo contra a Alemanha nesta Copa do Mundo, isso está ligado à sua origem Guarani.

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    Paraguai x Alemanha na Copa

    Ao vencer a equipe alemã na disputa de pênaltis por 4 a 3, o Paraguai decretou a primeira zebra da fase eliminatória do Mundial. Com a classificação, o país sul-americano garantiu vaga nas oitavas de final pela quinta vez na história. No tempo normal, Enciso fez para os paraguaios e Havertz empatou. Nas cobranças, Canales marcou o gol decisivo, enquanto Orlando Gill defendeu duas batidas.

    O confronto foi o primeiro deste Mundial a chegar à prorrogação e às penalidades. Agora, os paraguaios aguardam o vencedor entre Suécia e França, que se enfrentam nesta terça-feira (30). A vitória também representa o troco do Paraguai em cima dos alemães pela Copa de 2002, quando a seleção europeia eliminou os sul-americanos nas oitavas de final.

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