Futebol nasceu no Paraguai? Vitória na Copa reacende debate
A tese possui documentação histórica e foi defendida pela Conmebol
A histórica classificação da seleção do Paraguai sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, nesta última segunda-feira (29), foi além das quatro linhas. Em entrevista coletiva, o técnico Gustavo Alfaro evocou o resgate da "identidade" de sua equipe para explicar a vitória sobre a potência europeia. Essa essência se entrelaça com uma das teses mais fascinantes do esporte: a de que o futebol não nasceu na Europa, mas foi inventado pelos indígenas guaranis em solo paraguaio, séculos antes da regulamentação britânica.
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"Eles (europeus) se formaram nas academias de primeiro nível, nós viemos da terra vermelha, jogando descalços nessa terra", declarou Alfaro, exaltando seus atletas após o apito final. "A resistência está em nosso documento de identidade. Eu disse aos jogadores que, no hino, queria ver 26 guerreiros e, ao terminar, um grupo de lendas."
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Futebol no Paraguai antes da oficialização do esporte
Embora o treinador estivesse se referindo à realidade social e à formação dos atletas modernos, a metáfora da "terra vermelha" e do esporte jogado descalço encontra eco nas origens do futebol paraguaio. Um dos documentos mais antigos que falam sobre a prática do futebol no Paraguai remete ao ano de 1639, com a publicação de "Tesoro de la Lengua Guaraní" ("Tesouro da Língua Guarani"), escrito pelo jesuíta Antonio Ruiz de Montoya.
O livro detalha como os guaranis se divertiam praticando uma modalidade muito parecida com o futebol que conhecemos hoje, utilizando o peito do pé para fazer suas jogadas. Além disso, também recolhe o vocabulário usado pelos povos originários para denominar a bola de borracha e para o próprio esporte, conhecido entre os guaranis como "manga ñembosarai" (na tradução literal do idioma nativo, significa "jogar bola com os pés").
Outros dois registros históricos remetem aos anos de 1771 e 1793. O primeiro deles é o livro "Las Misiones del Paraguay" ("As Missões do Paraguai"), publicado pelo jesuíta José Cardiel. A fonte, que descreve uma jornada dominical de futebol em uma das missões fundadas pela Companhia de Jesus, aponta a existência de regras e apostas por parte do público e dos participantes. Poucos anos depois, um registro muito parecido foi feito por outro jesuíta, o catalão José Manuel Peramás, na publicação "Platón y los Guaraníes" ("Platão e os Guaranis").
Diante desses dados, o diretor Marcos Ybáñez criou o documentário "Los Guaraníes Inventaron el Fútbol" ("Os Guaranis Inventaram o Futebol"), em 2014. Além de citar as fontes históricas, a obra reforça a teoria por meio do testemunho de um de seus principais defensores, o sacerdote espanhol Bartomeu Meliá.
O estudioso da cultura guarani acreditava que o esporte nasceu na cidade paraguaia de San Ignacio Guazú, a primeira das missões fundadas pelos jesuítas no Rio da Prata (em 1609). O município ainda conta, inclusive, com um museu que reivindica a paternidade futebolística do local.
Embora a narrativa oficial da Fifa date a criação do esporte em 1863, na Inglaterra (oficializada pela fundação da Football Association, que padronizou as regras do esporte), a sólida hipótese histórica que defende os guaranis como verdadeiros inventores do jogo foi endossada publicamente pela própria Conmebol. Segundo Ybáñez, se o futebol paraguaio atual se caracteriza por ser aguerrido, como o treinador Gustavo Alfaro destacou na coletiva pós-jogo contra a Alemanha nesta Copa do Mundo, isso está ligado à sua origem Guarani.
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Paraguai x Alemanha na Copa
Ao vencer a equipe alemã na disputa de pênaltis por 4 a 3, o Paraguai decretou a primeira zebra da fase eliminatória do Mundial. Com a classificação, o país sul-americano garantiu vaga nas oitavas de final pela quinta vez na história. No tempo normal, Enciso fez para os paraguaios e Havertz empatou. Nas cobranças, Canales marcou o gol decisivo, enquanto Orlando Gill defendeu duas batidas.
O confronto foi o primeiro deste Mundial a chegar à prorrogação e às penalidades. Agora, os paraguaios aguardam o vencedor entre Suécia e França, que se enfrentam nesta terça-feira (30). A vitória também representa o troco do Paraguai em cima dos alemães pela Copa de 2002, quando a seleção europeia eliminou os sul-americanos nas oitavas de final.
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