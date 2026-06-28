Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Áustria neste domingo (28) Corrida principal acontece na Áustria a partir das 10h (de Brasília)

A oitava etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Red Bull Ring neste domingo (28) para a corrida principal, após a pole position de George Russell, conquistada na classificação. A largada da prova está marcada para as 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Onde assistir e horário da corrida de hoje

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Qual a previsão do tempo oficial da F1?

Para a corrida de domingo (28), a previsão segue favorável. O dia terá céu limpo, temperaturas entre 15°C e 32°C e umidade relativamente baixa durante a tarde. Não há expectativa de chuva, enquanto os ventos devem permanecer fracos, com rajadas ocasionais de até 27 km/h. A temperatura da pista poderá chegar a aproximadamente 53°C, criando condições desafiadoras ao longo da prova.

continua após a publicidade

Desempenho do brasileiro

Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.

Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

🏎️ Aposte na posição do Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.