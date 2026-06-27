Federação da Bósnia responde provocação de repórter americana: 'Meu Deus' Estados Unidos e Bósnia disputarão vaga nos 16 avos de final

Durante uma transmissão da "ABC", nos Estados Unidos, a jornalista norte-americana Abigail Velez "provocou" a Bósnia e Herzegovina, próxima adversária da seleção norte-americana na Copa do Mundo, dizendo que não consegue apontar o país europeu no mapa. A Federação bósnia de futebol republicou o trecho e devolveu a provocação.

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Veja o que disse a repórter:

- Na próxima quarta-feira, os Estados Unidos enfrentam a Bósnia. E uma coisa sobre a Bósnia, eu não consegui apontar o país no mapa, eu não sei nada sobre a Bósnia, e nem quero saber. Isso porque o time dos Estados Unidos está de volta e melhor do que nunca - afirmou Abigail, ao vivo.

Em resposta, a Federação bósnia de futebol publicou o trecho onde a repórter diz isso com a seguinte legenda:

"Meu Deus, os estereótipos descrevem eles..."

Confira a publicação:

Abigail Velez, repórter americana, provoca a Bósnia e Herzegovina (Foto: Reprodução/Instagram/AbigailVelez)

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A Bósnia e Herzegovina se classificou para a Copa do Mundo após eliminar, na repescagem, a Itália, tetracampeã do mundo. Como uma das melhores terceiras colocadas, a nação passou de fase com 4 pontos no grupo B, acima do Catar e abaixo de Suíça e Canadá.

Em sua segunda participação na Copa do Mundo, a Bósnia e Herzegovina está localizada na Península Balcânica, no sudeste da Europa, fazendo fronteira com a Croácia, Sérvia e Montenegro.