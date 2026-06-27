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Federação da Bósnia responde provocação de repórter americana: 'Meu Deus'

Estados Unidos e Bósnia disputarão vaga nos 16 avos de final

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/06/2026 17:13
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Abigail Velez, repórter americana, provoca a Bósnia e Herzegovina (Foto: Reprodução/Instagram/AbigailVelez)
Abigail Velez, repórter americana, provoca a Bósnia e Herzegovina (Foto: Reprodução/Instagram/AbigailVelez)

Durante uma transmissão da "ABC", nos Estados Unidos, a jornalista norte-americana Abigail Velez "provocou" a Bósnia e Herzegovina, próxima adversária da seleção norte-americana na Copa do Mundo, dizendo que não consegue apontar o país europeu no mapa. A Federação bósnia de futebol republicou o trecho e devolveu a provocação.

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    Veja o que disse a repórter:

    - Na próxima quarta-feira, os Estados Unidos enfrentam a Bósnia. E uma coisa sobre a Bósnia, eu não consegui apontar o país no mapa, eu não sei nada sobre a Bósnia, e nem quero saber. Isso porque o time dos Estados Unidos está de volta e melhor do que nunca - afirmou Abigail, ao vivo.

    Em resposta, a Federação bósnia de futebol publicou o trecho onde a repórter diz isso com a seguinte legenda:

    "Meu Deus, os estereótipos descrevem eles..."

    Confira a publicação:

    Abigail Velez, repórter americana, provoca a Bósnia e Herzegovina (Foto: Reprodução/Instagram/AbigailVelez)

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    A Bósnia e Herzegovina se classificou para a Copa do Mundo após eliminar, na repescagem, a Itália, tetracampeã do mundo. Como uma das melhores terceiras colocadas, a nação passou de fase com 4 pontos no grupo B, acima do Catar e abaixo de Suíça e Canadá.

    Em sua segunda participação na Copa do Mundo, a Bósnia e Herzegovina está localizada na Península Balcânica, no sudeste da Europa, fazendo fronteira com a Croácia, Sérvia e Montenegro.

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