Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (26) será marcada por mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Noruega e França, com o duelo entre Haaland e Mbappé, e Uruguai e Espanha, que vale vaga na próxima fase. A programação também conta com partidas importantes dos Grupos G, H e I, além de um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de junho de 2026):
Série B
11h – Operário-PR x América-MG – Disney+
16h – Criciúma x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
Copa do Mundo 🏆
18h – Panamá x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
18h – Croácia x Gana – CazéTV
20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV
20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
23h – Jordânia x Argentina – CazéTV
23h – Argélia x Áustria – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.