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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 06:00
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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A sexta-feira (26) será marcada por mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Noruega e França, com o duelo entre Haaland e Mbappé, e Uruguai e Espanha, que vale vaga na próxima fase. A programação também conta com partidas importantes dos Grupos G, H e I, além de um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de junho de 2026):

    Série B

    11h – Operário-PR x América-MG – Disney+
    16h – Criciúma x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

    ➡️ Clique para assistir na Disney+

    Copa do Mundo 🏆

    18h – Panamá x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    18h – Croácia x Gana – CazéTV
    20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV
    20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
    23h – Jordânia x Argentina – CazéTV
    23h – Argélia x Áustria – CazéTV, Globo e Sportv

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    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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