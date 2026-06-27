Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (26) será marcada por mais uma rodada decisiva da Copa do Mundo. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Noruega e França, com o duelo entre Haaland e Mbappé, e Uruguai e Espanha, que vale vaga na próxima fase. A programação também conta com partidas importantes dos Grupos G, H e I, além de um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de junho de 2026):

Série B

11h – Operário-PR x América-MG – Disney+

16h – Criciúma x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

Copa do Mundo 🏆

18h – Panamá x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

18h – Croácia x Gana – CazéTV

20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV

20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV

23h – Jordânia x Argentina – CazéTV

23h – Argélia x Áustria – CazéTV, Globo e Sportv

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Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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