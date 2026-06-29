EUA x Bósnia e Herzegovina – Análise e odds (01/07)
Confira os palpites para EUA x Bósnia e Herzegovina pela Copa do Mundo 2026
Os Estados Unidos recebem a Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira (1/7), no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela fase 16 avos da Copa do Mundo 2026. O time da casa, líder do Grupo D com seis pontos em três jogos, tenta manter o embalo diante de sua torcida e avançar às oitavas de final do Mundial.
A seleção comandada por Mauricio Pochettino dominou a fase de grupos com vitórias sobre Paraguai (4 x 1) e Austrália (2 x 0), antes de cair para a Turquia (3 x 2) numa rodada final sem valor classificatório.
Do outro lado, a Bósnia e Herzegovina chega como terceira colocada do Grupo B, tendo empatado com o Canadá (1 x 1), perdido para a Suíça (4 x 1) e vencido o Catar (3 x 1), garantindo vaga entre as oito melhores terceiras colocadas.
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Melhores palpites para EUA x Bósnia e Herzegovina pela 16 avos da Copa do Mundo 2026
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Análise da partida - EUA busca feito histórico na Copa
A seleção americana conquistou a liderança do Grupo D de forma convincente. A goleada por 4 x 1 sobre o Paraguai, na abertura, marcou a primeira vez que os Estados Unidos balançaram as redes quatro vezes em um jogo de Copa do Mundo desde 1930.
Na segunda rodada, veio a vitória por 2 x 0 contra a Austrália em Seattle, selando a classificação antecipada. Pochettino optou por poupar titulares e proteger jogadores com cartão amarelo contra a Turquia, e o revés de 3 x 2 na última rodada não tirou o brilho da campanha.
A equipe demonstrou capacidade de marcar cedo: nos dois primeiros jogos, abriu o placar antes dos 11 minutos. Folarin Balogun, com dois gols na estreia, lidera a artilharia americana no torneio e se firmou como referência ofensiva.
Christian Pulisic, poupado após lesão na panturrilha sofrida contra o Paraguai, voltou ao banco contra a Turquia e deve iniciar como titular pela primeira vez desde a abertura do torneio. A presença do camisa 10 amplia consideravelmente as opções de criação no terço final.
A Bósnia e Herzegovina participa de uma fase eliminatória de Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Os Dragões chegaram ao Mundial da forma mais dramática possível: vitórias nos pênaltis sobre País de Gales e Itália na repescagem europeia.
No Grupo B, o empate em 1 x 1 com o Canadá na estreia demonstrou a solidez defensiva do conjunto, que se manteve compacto e explorou jogadas de bola parada. A derrota de 4 x 1 para a Suíça, porém, escancarou a diferença de qualidade individual quando o adversário pressiona alto.
A vitória por 3 x 1 sobre o Catar, com gols de Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić e um gol contra gerado por chute de Edin Džeko, garantiu a vaga com quatro pontos. Mesmo assim, os números ofensivos da equipe em jogada aberta continuam baixos.
Confrontos diretos entre EUA x Bósnia e Herzegovina
As duas seleções se enfrentaram apenas três vezes na história, todas em amistosos internacionais. Este será o primeiro duelo em competição oficial entre as equipes.
Em agosto de 2013, os Estados Unidos venceram por 4 x 3 em Sarajevo, com um hat-trick de Jozy Altidore, após estarem perdendo por 2 x 0. O segundo encontro, em janeiro de 2018, terminou em empate sem gols, em solo americano.
O confronto mais recente ocorreu em dezembro de 2021, quando Cole Bassett marcou aos 89 minutos para decretar a vitória americana por 1 x 0. No retrospecto geral, os Estados Unidos venceram duas vezes e empataram uma, sem derrotas para a Bósnia.
Com apenas três precedentes e nenhum em competição oficial, o peso do histórico direto é limitado. O fator que mais se destaca é que a Bósnia nunca venceu os americanos em confrontos entre as seleções
Notícias de EUA x Bósnia e Herzegovina
EUA: desfalques e dúvidas
Pochettino deve retornar ao time titular que venceu Paraguai e Austrália. Os quatro jogadores preservados contra a Turquia por risco de suspensão (Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards e Antonee Robinson) estão aptos e disponíveis.
Christian Pulisic treinou normalmente nos últimos dias e deve iniciar como titular pela primeira vez desde a abertura do torneio. A boa notícia para os anfitriões é que o elenco não registra lesões significativas, com exceção de Cristian Roldan, ausente por contusão.
O meio-campista Weston McKennie foi capitão nos três jogos da fase de grupos e segue como peça fundamental na engrenagem ofensiva, tendo acumulado 1.54 de assistências esperadas e 1.04 de gols esperados no torneio.
Provável escalação do EUA (4-2-3-1): Freese, Freeman, Ream, Richards; Dest, Tylers Adams, Tilman e Robinson; Christian Pulisic e McKennie; Florian Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Bósnia e Herzegovina: desfalques e dúvidas
Sergej Barbarez enfrenta uma baixa relevante: o lateral-direito Amar Dedić, do Benfica, está fora por lesão. Arjan Malić, que atuou contra o Catar, deve assumir a posição.
Edin Džeko, aos 40 anos, lidera o elenco e deve iniciar o jogo. O capitão bósnio soma mais de 150 seleções e 73 gols pela seleção, tendo marcado em todos os anos desde sua estreia em 2007.
O jovem Esmir Bajraktarević, de 21 anos, nascido em Appleton (Wisconsin), é uma das figuras mais intrigantes da Bósnia. O ponta do PSV Eindhoven converteu o pênalti decisivo contra a Itália na repescagem e atuou como titular nas três partidas do grupo.
Provável escalação da Bósnia e Herzegovina (4-4-2): Vasilj, Malic, Muharemovic, Katic e Kolasinac; Bajrakterevic, Tahirovic, Basic e Alajbegovic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Destaques individuais de EUA x Bósnia e Herzegovina
Tanto Balogun como Džeko não estão cotados como os favoritos para artilheiro da Copa, mas podem surpreender se seguirem na competição. Principalmente o atacante dos EUA, que já tem dois gols na competição.
Os técnicos - Pochettino busca aperfeiçoar os EUA em campo
Mauricio Pochettino
O argentino chegou ao comando dos Estados Unidos com a missão de profissionalizar a abordagem tática da seleção e construir um projeto competitivo de longo prazo. A campanha na fase de grupos mostrou avanços claros: a equipe apresentou intensidade sem a bola, transições rápidas e versatilidade na construção ofensiva.
Pochettino demonstrou maturidade ao preservar titulares contra a Turquia e ao gerenciar o retorno de Pulisic com cautela. A gestão do elenco ao longo dos três jogos rendeu um time descansado e motivado para a fase eliminatória.
Sergej Barbarez
O ex-atacante do Hamburgo assumiu a seleção da Bósnia em abril de 2024 e moldou um time à sua imagem: combativo, organizado e eficiente nas transições. A campanha de classificação, com vitórias nos pênaltis sobre País de Gales e Itália, reflete seu estilo pragmático.
Barbarez utiliza um 4-4-2 compacto com dois volantes que privilegia a solidez defensiva e a exploração de bolas paradas. O treinador de 54 anos enfrenta seu maior desafio: montar uma estratégia para conter o poder ofensivo americano sem abandonar o bloco baixo que garantiu a classificação.
Análise tática de EUA x Bósnia e Herzegovina
O confronto coloca em disputa dois estilos bem definidos. Os Estados Unidos atuam num 4-2-3-1 com ampla posse de bola, alas que cortam para dentro e um centroavante de referência. A Bósnia se posiciona num 4-4-2 com linhas baixas, prioridade à compactação central e transições diretas para Džeko e Demirović.
A principal vantagem tática americana está nos corredores. Pulisic e Dest possuem liberdade para migrar entre as faixas e gerar superioridade contra os laterais bósnios, especialmente contra Malić, substituto de última hora por conta da lesão de Dedić. McKennie, infiltrando-se entre as linhas a partir da posição de meia, funciona como o conector ofensivo mais perigoso do time.
Para a Bósnia, a saída tática mais viável passa pelas bolas paradas. Os zagueiros Muharemović e Katić, ambos com mais de 1,90m, representam ameaça aérea real. Kolašinac, pelo flanco esquerdo, oferece profundidade e capacidade de cruzamento. Se o time de Barbarez conseguir manter a partida equilibrada nos primeiros 20 minutos, a confiança pode crescer e a pressão se inverter momentaneamente sobre os anfitriões.
Prognóstico de placar exato para EUA x Bósnia e Herzegovina
Com certeza os EUA estão entre as seleções que avançam no bolão da Copa do Mundo 2026. Os anfitriões fizeram uma boa fase de grupos e chegam embalados para seguir no torneio em seu país.
- Os EUA marcaram nos primeiros 11 minutos em ambos os jogos com o time titular nesta Copa do Mundo
- A Bósnia gerou apenas 0.5 de gols esperados em jogada aberta em três partidas na fase de grupos
- Os Estados Unidos têm retrospecto de duas vitórias e um empate contra a Bósnia em três confrontos na história
- Balogun marcou em 60% dos últimos 20 jogos por clube e seleção, somando dois gols nesta Copa
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