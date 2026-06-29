EUA x Bósnia e Herzegovina – Análise e odds (01/07)

Confira os palpites para EUA x Bósnia e Herzegovina pela Copa do Mundo 2026

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Os Estados Unidos recebem a Bósnia e Herzegovina nesta quarta-feira (1/7), no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela fase 16 avos da Copa do Mundo 2026. O time da casa, líder do Grupo D com seis pontos em três jogos, tenta manter o embalo diante de sua torcida e avançar às oitavas de final do Mundial.

A seleção comandada por Mauricio Pochettino dominou a fase de grupos com vitórias sobre Paraguai (4 x 1) e Austrália (2 x 0), antes de cair para a Turquia (3 x 2) numa rodada final sem valor classificatório.

Do outro lado, a Bósnia e Herzegovina chega como terceira colocada do Grupo B, tendo empatado com o Canadá (1 x 1), perdido para a Suíça (4 x 1) e vencido o Catar (3 x 1), garantindo vaga entre as oito melhores terceiras colocadas.

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Melhores palpites para EUA x Bósnia e Herzegovina pela 16 avos da Copa do Mundo 2026

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Análise da partida - EUA busca feito histórico na Copa

A seleção americana conquistou a liderança do Grupo D de forma convincente. A goleada por 4 x 1 sobre o Paraguai, na abertura, marcou a primeira vez que os Estados Unidos balançaram as redes quatro vezes em um jogo de Copa do Mundo desde 1930.

Na segunda rodada, veio a vitória por 2 x 0 contra a Austrália em Seattle, selando a classificação antecipada. Pochettino optou por poupar titulares e proteger jogadores com cartão amarelo contra a Turquia, e o revés de 3 x 2 na última rodada não tirou o brilho da campanha.

A equipe demonstrou capacidade de marcar cedo: nos dois primeiros jogos, abriu o placar antes dos 11 minutos. Folarin Balogun, com dois gols na estreia, lidera a artilharia americana no torneio e se firmou como referência ofensiva.

Christian Pulisic, poupado após lesão na panturrilha sofrida contra o Paraguai, voltou ao banco contra a Turquia e deve iniciar como titular pela primeira vez desde a abertura do torneio. A presença do camisa 10 amplia consideravelmente as opções de criação no terço final.

A Bósnia e Herzegovina participa de uma fase eliminatória de Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Os Dragões chegaram ao Mundial da forma mais dramática possível: vitórias nos pênaltis sobre País de Gales e Itália na repescagem europeia.

No Grupo B, o empate em 1 x 1 com o Canadá na estreia demonstrou a solidez defensiva do conjunto, que se manteve compacto e explorou jogadas de bola parada. A derrota de 4 x 1 para a Suíça, porém, escancarou a diferença de qualidade individual quando o adversário pressiona alto.

A vitória por 3 x 1 sobre o Catar, com gols de Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić e um gol contra gerado por chute de Edin Džeko, garantiu a vaga com quatro pontos. Mesmo assim, os números ofensivos da equipe em jogada aberta continuam baixos.

Confrontos diretos entre EUA x Bósnia e Herzegovina

As duas seleções se enfrentaram apenas três vezes na história, todas em amistosos internacionais. Este será o primeiro duelo em competição oficial entre as equipes.

Em agosto de 2013, os Estados Unidos venceram por 4 x 3 em Sarajevo, com um hat-trick de Jozy Altidore, após estarem perdendo por 2 x 0. O segundo encontro, em janeiro de 2018, terminou em empate sem gols, em solo americano.

O confronto mais recente ocorreu em dezembro de 2021, quando Cole Bassett marcou aos 89 minutos para decretar a vitória americana por 1 x 0. No retrospecto geral, os Estados Unidos venceram duas vezes e empataram uma, sem derrotas para a Bósnia.

Com apenas três precedentes e nenhum em competição oficial, o peso do histórico direto é limitado. O fator que mais se destaca é que a Bósnia nunca venceu os americanos em confrontos entre as seleções

Notícias de EUA x Bósnia e Herzegovina

EUA: desfalques e dúvidas

Pochettino deve retornar ao time titular que venceu Paraguai e Austrália. Os quatro jogadores preservados contra a Turquia por risco de suspensão (Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards e Antonee Robinson) estão aptos e disponíveis.

Christian Pulisic treinou normalmente nos últimos dias e deve iniciar como titular pela primeira vez desde a abertura do torneio. A boa notícia para os anfitriões é que o elenco não registra lesões significativas, com exceção de Cristian Roldan, ausente por contusão.

O meio-campista Weston McKennie foi capitão nos três jogos da fase de grupos e segue como peça fundamental na engrenagem ofensiva, tendo acumulado 1.54 de assistências esperadas e 1.04 de gols esperados no torneio.

Provável escalação do EUA (4-2-3-1): Freese, Freeman, Ream, Richards; Dest, Tylers Adams, Tilman e Robinson; Christian Pulisic e McKennie; Florian Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Bósnia e Herzegovina: desfalques e dúvidas

Sergej Barbarez enfrenta uma baixa relevante: o lateral-direito Amar Dedić, do Benfica, está fora por lesão. Arjan Malić, que atuou contra o Catar, deve assumir a posição.

Edin Džeko, aos 40 anos, lidera o elenco e deve iniciar o jogo. O capitão bósnio soma mais de 150 seleções e 73 gols pela seleção, tendo marcado em todos os anos desde sua estreia em 2007.

O jovem Esmir Bajraktarević, de 21 anos, nascido em Appleton (Wisconsin), é uma das figuras mais intrigantes da Bósnia. O ponta do PSV Eindhoven converteu o pênalti decisivo contra a Itália na repescagem e atuou como titular nas três partidas do grupo.

Provável escalação da Bósnia e Herzegovina (4-4-2): Vasilj, Malic, Muharemovic, Katic e Kolasinac; Bajrakterevic, Tahirovic, Basic e Alajbegovic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Destaques individuais de EUA x Bósnia e Herzegovina

Tanto Balogun como Džeko não estão cotados como os favoritos para artilheiro da Copa, mas podem surpreender se seguirem na competição. Principalmente o atacante dos EUA, que já tem dois gols na competição.

Jogador destaque · Estados Unidos Folarin Balogun 2 Gols na Copa 3 Participações em gols 13 Gols Ligue 1 25/26 5 Gols Champions 25/26 Jogador destaque · Bósnia e Herzegovina Edin Džeko 73 Gols pela seleção 150+ Jogos pela seleção 6 Gols nas eliminatórias 20 Anos consecutivos marcando

Os técnicos - Pochettino busca aperfeiçoar os EUA em campo

Mauricio Pochettino

O argentino chegou ao comando dos Estados Unidos com a missão de profissionalizar a abordagem tática da seleção e construir um projeto competitivo de longo prazo. A campanha na fase de grupos mostrou avanços claros: a equipe apresentou intensidade sem a bola, transições rápidas e versatilidade na construção ofensiva.

Pochettino demonstrou maturidade ao preservar titulares contra a Turquia e ao gerenciar o retorno de Pulisic com cautela. A gestão do elenco ao longo dos três jogos rendeu um time descansado e motivado para a fase eliminatória.

Sergej Barbarez

O ex-atacante do Hamburgo assumiu a seleção da Bósnia em abril de 2024 e moldou um time à sua imagem: combativo, organizado e eficiente nas transições. A campanha de classificação, com vitórias nos pênaltis sobre País de Gales e Itália, reflete seu estilo pragmático.

Barbarez utiliza um 4-4-2 compacto com dois volantes que privilegia a solidez defensiva e a exploração de bolas paradas. O treinador de 54 anos enfrenta seu maior desafio: montar uma estratégia para conter o poder ofensivo americano sem abandonar o bloco baixo que garantiu a classificação.

Análise tática de EUA x Bósnia e Herzegovina

O confronto coloca em disputa dois estilos bem definidos. Os Estados Unidos atuam num 4-2-3-1 com ampla posse de bola, alas que cortam para dentro e um centroavante de referência. A Bósnia se posiciona num 4-4-2 com linhas baixas, prioridade à compactação central e transições diretas para Džeko e Demirović.

A principal vantagem tática americana está nos corredores. Pulisic e Dest possuem liberdade para migrar entre as faixas e gerar superioridade contra os laterais bósnios, especialmente contra Malić, substituto de última hora por conta da lesão de Dedić. McKennie, infiltrando-se entre as linhas a partir da posição de meia, funciona como o conector ofensivo mais perigoso do time.

Para a Bósnia, a saída tática mais viável passa pelas bolas paradas. Os zagueiros Muharemović e Katić, ambos com mais de 1,90m, representam ameaça aérea real. Kolašinac, pelo flanco esquerdo, oferece profundidade e capacidade de cruzamento. Se o time de Barbarez conseguir manter a partida equilibrada nos primeiros 20 minutos, a confiança pode crescer e a pressão se inverter momentaneamente sobre os anfitriões.

Prognóstico de placar exato para EUA x Bósnia e Herzegovina

Com certeza os EUA estão entre as seleções que avançam no bolão da Copa do Mundo 2026. Os anfitriões fizeram uma boa fase de grupos e chegam embalados para seguir no torneio em seu país.

🎯 Palpite do Lance! Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina – Odd na Br4bet Os Estados Unidos devem controlar a partida com posse de bola e abrir o placar no primeiro tempo, como fizeram nos dois jogos com o time titular nesta Copa. A Bósnia tende a recuar e dificultar, mas o segundo gol americano deve sair na etapa final, quando o desgaste pesar sobre os europeus. Os EUA marcaram nos primeiros 11 minutos em ambos os jogos com o time titular nesta Copa do Mundo

A Bósnia gerou apenas 0.5 de gols esperados em jogada aberta em três partidas na fase de grupos

em jogada aberta em três partidas na fase de grupos Os Estados Unidos têm retrospecto de duas vitórias e um empate contra a Bósnia em três confrontos na história

contra a Bósnia em três confrontos na história Balogun marcou em 60% dos últimos 20 jogos por clube e seleção, somando dois gols nesta Copa

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