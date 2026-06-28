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Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre'

Brasileiro da Audi terminou o GP da Áustria em 11°

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 16:50
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Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Gabriel Bortoleto fez boa corrida na Fórmula 1, neste domingo (28), no Grande Prêmio da Áustria. Apesar da boa atuação, o brasileiro não conseguiu voltar à zona de pontuação. Nas redes sociais, muitos europeus comentaram sobre o desempenho do piloto da Audi.

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    • O brasileiro ganhou uma posição logo na largada, chegou a figurar entre os dez primeiros durante a corrida, mas terminou apenas em 11º lugar. Gabriel Bortoleto teve boas disputas ao longo da corrida na Fórmula 1, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

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    Nas redes sociais, a atuação do brasileiro foi elogiada por muitos, gerando comparações com outros pilotos do grid. Veja comentários abaixo, com tradução:

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    Veja comentários sobre Gabriel Bortolero após corrida na Fórmula 1

    Tradução de um fã de Bortoleto na Fórmula 1: Fim de semana difícil, escapando por pouco dos pontos. Estratégia e paradas nos boxes da equipe foram boas e a velocidade de ambos os nossos pilotos foi sólida. Encorajador, mas como sempre, precisamos continuar pressionando.

    Tradução sobre o piloto brasileiro: Não, o cara do tweet original está constantemente cuspindo em Gasly. E a idade na F1 não é uma desculpa, Antonelli com apenas 1 ano na F1 domina Russell, assim como Bearman e Bortoleto. Não estou dizendo que Franco é ruim, simplesmente respeitar seu companheiro de equipe.

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    Tradução sobre a corrida de Bortoleto na Fórmula 1: Entre todos, quem mais me agradou foram os da VCARB. Corrida super sólida, eles se estimularam a cada volta a pouca distância. Pena que valha só 3 pontos, mas essa batalha não nasceu hoje. Vale destacar a ótima gestão de Bortoleto, Soft melhor que o esperado.

    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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