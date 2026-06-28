Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre' Brasileiro da Audi terminou o GP da Áustria em 11°

Gabriel Bortoleto fez boa corrida na Fórmula 1, neste domingo (28), no Grande Prêmio da Áustria. Apesar da boa atuação, o brasileiro não conseguiu voltar à zona de pontuação. Nas redes sociais, muitos europeus comentaram sobre o desempenho do piloto da Audi.

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O brasileiro ganhou uma posição logo na largada, chegou a figurar entre os dez primeiros durante a corrida, mas terminou apenas em 11º lugar. Gabriel Bortoleto teve boas disputas ao longo da corrida na Fórmula 1, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

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Nas redes sociais, a atuação do brasileiro foi elogiada por muitos, gerando comparações com outros pilotos do grid. Veja comentários abaixo, com tradução:

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Veja comentários sobre Gabriel Bortolero após corrida na Fórmula 1

🚨 AUSTRIAN GP RACE RESULT:



Tough weekend, just missing out on the points. Strategy, pit stops from the team were good and the speed from both our drivers was solid. Encouraging but as always we need to keep pushing.



🇧🇷 Bortoleto - P11

🇩🇪 Hulkenberg - P12#F1 pic.twitter.com/LKipjhAcmt — Formula Audi Hub (@AudiSport27) June 28, 2026

Tradução de um fã de Bortoleto na Fórmula 1: Fim de semana difícil, escapando por pouco dos pontos. Estratégia e paradas nos boxes da equipe foram boas e a velocidade de ambos os nossos pilotos foi sólida. Encorajador, mas como sempre, precisamos continuar pressionando.

Non, le mec du tweet original est constamment en train de cracher sur Gasly. Et l'âge en F1 n'est pas une excuse, Antonelli seulement 1 an en F1 domine Russell, tout comme Bearman et Bortoleto. Je ne dis pas que Franco est mauvais, simplement respecter son coéquipier. — 𝙣𝙚𝙮𝙩𝙤 (@neytojr) June 28, 2026

Tradução sobre o piloto brasileiro: Não, o cara do tweet original está constantemente cuspindo em Gasly. E a idade na F1 não é uma desculpa, Antonelli com apenas 1 ano na F1 domina Russell, assim como Bearman e Bortoleto. Não estou dizendo que Franco é ruim, simplesmente respeitar seu companheiro de equipe.

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Tra tutti, chi mi è piaciuto di più sono stati i VCARB. Gara solidissima, si sono spronati ogni giro a poca distanza. Peccato che valga solo 3 pts, ma questa battaglia non nasce oggi.



Da sottolineare l'ottima gestione di Bortoleto, Soft meglio del previsto.#F1 #AustrianGP — Antonio Fedele (@_antoniofedele_) June 28, 2026

Tradução sobre a corrida de Bortoleto na Fórmula 1: Entre todos, quem mais me agradou foram os da VCARB. Corrida super sólida, eles se estimularam a cada volta a pouca distância. Pena que valha só 3 pontos, mas essa batalha não nasceu hoje. Vale destacar a ótima gestão de Bortoleto, Soft melhor que o esperado.