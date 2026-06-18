logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Escócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 21:00
Favorite o Lance! no Google
Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na segunda rodada do Grupo C (mesmo do Brasil) na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

continua após a publicidade
  • A abertura da Copa do Mundo de 2026 lotou o Estádio Azteca (Foto: Reprodução / X / Fifa)

    Copa do Mundo de 2026 pode se tornar a edição de maior público da história

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    Copa do Mundo
    Há 8 horas
  • Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

    Brasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja números

    Seleção Brasileira
    Há 2 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    Escudo da Escócia
    SCO
    Marrocos escudo onde assistir
    MAR
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo C
    Data e Hora
    sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    Local
    Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos)
    Árbitro
    Ilgiz Tantashev (UZB)
    Assistentes
    Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
    Var
    Armando Villarreal (USA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo em um jogo acirrado. Com a vitória, os escoceses assumiram a liderança do grupo, enquanto Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada.

    A partida da seleção encerrou um jejum de 28 anos ausente das Copas do Mundo. A Escócia é comandada por Steven Clarke desde 2019 e, além da classificação à Copa, foi o responsável por classificá-la para a Euro 2020 após 23 anos de ausência.

    continua após a publicidade

    ➡️ Veja os melhores momentos de Haiti x Escócia pela Copa do Mundo

    Marrocos estreou contra a Seleção Brasileira e não se escondeu do jogo. Os marroquinos abriram o placar e, mesmo cedendo o empate depois, não deixaram de pontuar contra a equipe do Brasil, empatando por 1 a 1.

    Neste Mundial, Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega ao torneio embalada pelo crescimento da geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas relevantes com os cortes do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli.

    continua após a publicidade

    ➡️ Na estreia da Copa contra o Brasil, Marrocos jogou com 11 jogadores nascidos fora do país

    Tudo sobre Escócia x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Escócia 🆚 Marrocos
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
    🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
    🖥️ VAR: Armando Villarreal (USA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Escócia
    Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.
    Técnico: Steven Clarke.

    🔴 Marrocos
    Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
    Técnico: Mohamed Ouahbi.

    Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    ➡️ Escócia x Marrocos Palpite – Análise e odds (19/06)

    Escócia x Marrocos
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Marrocos @1.71 contra a Escócia
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirEstados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Onde AssistirTurquia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 2 horas
    Onde AssistirBrasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 3 horas
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)Há 12 horas
    Julia Kudiess e Ana Cristina, no bloqueio, em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiBrasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistirHá 14 horas
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (18/06/2026)Há 15 horas

    Mais LANCE!

    México x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Canadá x Catar: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Suíça e Bósnia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Suíça x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Tchéquia e África do Sul se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Tchéquia x África do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6)
    cristiano ronaldo portugal
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    Brasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistir
    Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)