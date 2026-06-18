Escócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo

Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na segunda rodada do Grupo C (mesmo do Brasil) na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo SCO MAR Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo C Data e Hora sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília) Local Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos) Árbitro Ilgiz Tantashev (UZB) Assistentes Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB) Var Armando Villarreal (USA) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo em um jogo acirrado. Com a vitória, os escoceses assumiram a liderança do grupo, enquanto Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada.

A partida da seleção encerrou um jejum de 28 anos ausente das Copas do Mundo. A Escócia é comandada por Steven Clarke desde 2019 e, além da classificação à Copa, foi o responsável por classificá-la para a Euro 2020 após 23 anos de ausência.

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Marrocos estreou contra a Seleção Brasileira e não se escondeu do jogo. Os marroquinos abriram o placar e, mesmo cedendo o empate depois, não deixaram de pontuar contra a equipe do Brasil, empatando por 1 a 1.

Neste Mundial, Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega ao torneio embalada pelo crescimento da geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas relevantes com os cortes do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli.

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➡️ Na estreia da Copa contra o Brasil, Marrocos jogou com 11 jogadores nascidos fora do país

Tudo sobre Escócia x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Escócia 🆚 Marrocos

Copa do Mundo 2026 – Grupo C

📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos).

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

🖥️ VAR: Armando Villarreal (USA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Escócia

Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

Técnico: Steven Clarke.

🔴 Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Técnico: Mohamed Ouahbi.

Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

➡️ Escócia x Marrocos Palpite – Análise e odds (19/06)

Escócia x Marrocos

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