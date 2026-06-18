Escócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo
Escócia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na segunda rodada do Grupo C (mesmo do Brasil) na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo em um jogo acirrado. Com a vitória, os escoceses assumiram a liderança do grupo, enquanto Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada.
A partida da seleção encerrou um jejum de 28 anos ausente das Copas do Mundo. A Escócia é comandada por Steven Clarke desde 2019 e, além da classificação à Copa, foi o responsável por classificá-la para a Euro 2020 após 23 anos de ausência.
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Marrocos estreou contra a Seleção Brasileira e não se escondeu do jogo. Os marroquinos abriram o placar e, mesmo cedendo o empate depois, não deixaram de pontuar contra a equipe do Brasil, empatando por 1 a 1.
Neste Mundial, Marrocos tenta repetir o protagonismo que alcançou no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega ao torneio embalada pelo crescimento da geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas relevantes com os cortes do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli.
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Tudo sobre Escócia x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Escócia 🆚 Marrocos
Copa do Mundo 2026 – Grupo C
📆 Data e horário: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
🖥️ VAR: Armando Villarreal (USA).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Escócia
Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.
Técnico: Steven Clarke.
🔴 Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.
➡️ Escócia x Marrocos Palpite – Análise e odds (19/06)
Escócia x Marrocos
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