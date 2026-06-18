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Copa do Mundo de 2026 pode se tornar a edição de maior público da história

Com média de 65,5 mil torcedores por partida e 99,4% de taxa de ocupação nos estádios, a Copa com 48 seleções deve se tornar a de público

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/06/2026 14:15
Supervisionado porNathalia Gomes,
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A abertura da Copa do Mundo de 2026 lotou o Estádio Azteca (Foto: Reprodução / X / Fifa)
A abertura da Copa do Mundo de 2026 lotou o Estádio Azteca (Foto: Reprodução / X / Fifa)

A vitória da Colômbia contra a seleção do Uzbequistão por 3 a 1 na última quarta-feira (17) representou a última partida da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O público lotou os 80.824 lugares no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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    Mas isso não foi algo incomum nesta Copa. Os estádios de Estados Unidos, Canadá e México já receberam mais de 1,5 milhão de pessoas nos 24 jogos realizados. Dessa forma, a média de público por partida foi de 65,5 mil torcedores durante a primeira rodada do torneio.

    A taxa de ocupação também impressiona. Além do jogo da Colômbia, que fechou a primeira rodada, o público também lotou o Estádio Azteca na abertura da Copa, na partida entre México e África do Sul. No total, oito jogos tiveram a lotação máxima, incluindo o jogo da Seleção Brasileira.

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    O estádio também estava lotado na partida da Argentina, em que Lionel Messi marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo, igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição. Durante a rodada, a média da taxa de ocupação nos estádios foi de 99,4%.

    ➡️Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    Recorde de público nas Copas do Mundo

    Caso a média da Copa do Mundo de 2026 continue como foi na primeira rodada, a edição se tornará a segunda maior da história em números de torcedores por partida. O recorde atual é detido pelo Mundial de 1994, também nos Estados Unidos, com média de 68.626 torcedores por jogo.

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    Contudo, tudo indica que a Copa de 2026 se tornará a edição de maior público total. Isso porque o recorde também é da Copa de 1994, com mais de 3,5 milhões de torcedores. A diferença é que o Mundial atual possui o dobro de jogos do que na época: hoje, são 104 jogos totais, enquanto em 1994 eram só 52 partidas.

    Essa diferença se deve ao número de seleções que disputam o torneio. A Copa do Mundo de 2026 é a primeira da história com 48 seleções. Caso mantenha a mesma média da primeira fase, o número total de torcedores irá ultrapassar os 6,8 milhões.

    Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994 (Foto: Reprodução/Fifa)
    Rose Bowl recebeu 94.194 na final da Copa do Mundo de 1994 (Foto: Reprodução/Fifa)

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