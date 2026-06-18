Copa do Mundo de 2026 pode se tornar a edição de maior público da história
Com média de 65,5 mil torcedores por partida e 99,4% de taxa de ocupação nos estádios, a Copa com 48 seleções deve se tornar a de público
A vitória da Colômbia contra a seleção do Uzbequistão por 3 a 1 na última quarta-feira (17) representou a última partida da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O público lotou os 80.824 lugares no Estádio Azteca, na Cidade do México.
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Mas isso não foi algo incomum nesta Copa. Os estádios de Estados Unidos, Canadá e México já receberam mais de 1,5 milhão de pessoas nos 24 jogos realizados. Dessa forma, a média de público por partida foi de 65,5 mil torcedores durante a primeira rodada do torneio.
A taxa de ocupação também impressiona. Além do jogo da Colômbia, que fechou a primeira rodada, o público também lotou o Estádio Azteca na abertura da Copa, na partida entre México e África do Sul. No total, oito jogos tiveram a lotação máxima, incluindo o jogo da Seleção Brasileira.
O estádio também estava lotado na partida da Argentina, em que Lionel Messi marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo, igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição. Durante a rodada, a média da taxa de ocupação nos estádios foi de 99,4%.
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Recorde de público nas Copas do Mundo
Caso a média da Copa do Mundo de 2026 continue como foi na primeira rodada, a edição se tornará a segunda maior da história em números de torcedores por partida. O recorde atual é detido pelo Mundial de 1994, também nos Estados Unidos, com média de 68.626 torcedores por jogo.
Contudo, tudo indica que a Copa de 2026 se tornará a edição de maior público total. Isso porque o recorde também é da Copa de 1994, com mais de 3,5 milhões de torcedores. A diferença é que o Mundial atual possui o dobro de jogos do que na época: hoje, são 104 jogos totais, enquanto em 1994 eram só 52 partidas.
Essa diferença se deve ao número de seleções que disputam o torneio. A Copa do Mundo de 2026 é a primeira da história com 48 seleções. Caso mantenha a mesma média da primeira fase, o número total de torcedores irá ultrapassar os 6,8 milhões.
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