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Veja os melhores momentos de Haiti x Escócia pela Copa do Mundo

Após derrota, o próximo jogo do Haiti na Copa do Mundo será contra o Brasil

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
14/06/2026 11:32
Supervisionado porNathalia Gomes,
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McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo foi o último da primeira rodada do Grupo C (mesmo do Brasil) e ocorreu neste sábado (13), às 22h. Além disso, a partida entre Haiti e Escócia marcou a volta das duas seleções à Copa do Mundo após 52 e 28 anos, respectivamente.

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    • Com a vitória, a Escócia assumiu a liderança do grupo, enquanto Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada. Na segunda rodada, os escoceses enfrentam o Marrocos, enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti mede forças com o Haiti, na Filadélfia.

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    Como foi a partida entre Haiti e Escócia na Copa do Mundo?

    Apesar das escapadas do Haiti, principalmente em contra-ataques, a Escócia foi superior na proposta do confronto. Além de uma bola na trave em chute de McTominay, a seleção escocesa abriu o placar aos 27 minutos, com McGinn. Em desvantagem, o Haiti teve grande chance para empatar o jogo, mas Pierrot desperdiçou a oportunidade.

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    Ao intervalo, os números mostravam uma posse de bola dividida entre as duas equipes, com leve vantagem para os europeus: 55% contra 45%. Foram 15 finalizações no total, com uma grande chance para cada lado, além de 22 faltas, número acima da média do Mundial para o primeiro tempo.

    No segundo tempo, a Escócia optou por reter a posse de bola e evitar escapadas do adversário. Aos poucos, a intensidade voltou a aumentar, com ambas as equipes trocando chances de gol. Assim como na etapa inicial, o Haiti teve nova chance de marcar seu primeiro gol no Mundial, mas voltou a pecar nas finalizações.

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    O fim da partida foi marcado por leve pressão haitiana, que, sem sucesso, deixou o gramado derrotada. Agora, a equipe precisará somar pontos contra os favoritos Brasil e Marrocos para manter vivo o sonho da classificação ao mata-mata.

    Apesar da derrota, o Haiti deixou uma boa impressão. A seleção caribenha levou sustos à defesa da Escócia e terminou a partida com 15 finalizações, seis a mais em relação ao rival.

    Haiti x Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Haiti x Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Brasil de olho no resultado

    Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo. Com isso, a Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia.

    A Escócia volta a campo contra Marrocos, na próxima sexta-feira (19), às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Haiti enfrenta o Brasil, às 21h30 (de Brasília). O próximo adversário da Seleção Brasileira é comandado pelo francês Sébastien Migné e atua no 4-4-2, buscando explorar triangulações pelos corredores para quebrar linhas de marcação. Sem a bola, recua as linhas para um 4-5-1 mais compacto, acelerando os contra-ataques ao recuperar a posse.

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